Paro de transportistas el jueves 15 de enero en Lima y Callao: Todo lo que debes saber sobre la movilización

Un sector gremial de Lima y Callao alista una nueva movilización. Dirigentes confirmaron un paro de transportistas para el próximo 15 de enero ante la alarmante creciente ola de inseguridad. El grupo protesta por la falta de garantías y cuestiona la labor preventiva de las fuerzas del orden frente a las extorsiones.

Paro de transportistas por crisis de inseguridad

Los dirigentes de un sector de transportistas anunciaron un nuevo paro para el próximo jueves 15 de enero en Lima y Callao, con el objetivo de hacer oír sus demandas ante las autoridades y la opinión pública. Esta medida busca denunciar la creciente inseguridad ciudadana y la falta de garantías para el libre ejercicio de sus labores cotidianas.

Según expresaron sus representantes, la flota de vehículos se concentrará en puntos estratégicos de la capital para exigir al Gobierno garantías reales frente a los constantes atentados y extorsiones que sufren a diario. Los dirigentes cuestionaron duramente que el despliegue policial se utilice para bloquear sus marchas en lugar de destinarse a la prevención del delito.

Esta acción sigue el ejemplo de las marchas realizadas anteriormente el 6 de octubre y 4 de noviembre del año pasado, las cuales también buscaron visibilizar la problemática del sector. Los representantes del transporte enfatizaron que la movilización será de carácter pacífico.

El gremio de transportistas insistió en que su principal reclamo es la seguridad. En los últimos meses, el sector fue blanco de constantes extorsiones y ataques por parte de bandas delictivas, lo que generó un clima de temor tanto para los trabajadores como para los usuarios del servicio público.

Críticas al despliegue policial

Uno de los puntos más polémicos destacados por los dirigentes es la gestión de las fuerzas del orden durante las movilizaciones pasadas. Según los representantes del gremio de transporte, durante la última marcha se observó un despliegue masivo de efectivos policiales, pero con un enfoque que cuestionan.

"Ese 4 de noviembre vimos la mayor cantidad de policías en los últimos meses, pero se dedicaron solamente a bloquear nuestras unidades", señaló uno de los líderes del gremio.

Los transportistas denunciaron que este tipo de acciones preventivas se orientan más a obstaculizar su derecho a la protesta que a combatir la delincuencia que los afecta diariamente. "¿Por qué hay tantos policías para bloquear una marcha pacífica y no los suficientes para prevenir estos atentados", expresaron.

De esta manera, el gremio de transportistas confirmó un nuevo paro para el próximo jueves 15 de enero en Lima y Callao. Con esta movilización pacífica, el sector espera obtener las garantías de seguridad necesarias para retomar sus labores sin el temor constante a las extorsiones.