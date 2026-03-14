Precio del DÓLAR HOY, sábado 14 de marzo: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio del dólar en el Perú hoy sábado 14 de marzo se ubicó unos puntos a la alza en comparación a los primeros días de la semana, pero sigue dentro de un precio estable. Por ello, te informamos el precio de venta y compra de la moneda estadounidense.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este sábado 14, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar se ubica en S/ 3.446 para la compra y S/ 3.453 para la venta. Estos valores variaron unos puntos en alza desde el jueves 12, indicando que aún seguiría ese camino.

En comparación con jornadas recientes, el tipo de cambio ha permanecido en un rango poco mayor sin presentar variaciones bruscas. Por ejemplo, el jueves 12 de marzo, la moneda estadounidense se movió alrededor de los S/ 3.419 en compra y S/ 3.427 en venta, siendo el monto más bajo de la semana.

Tipo de Cambio Oficial del dólar hoy 14 de marzo

En el plano internacional, el dólar global continúa influenciado por decisiones de política monetaria en Estados Unidos y el comportamiento de los mercados externos. Sin embargo, no se han registrado shocks económicos fuertes que impacten de manera directa el tipo de cambio en el Perú, lo que ayuda a sostener su estabilidad.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 14 de marzo de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día antes de hacer la compra o venta:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en el Perú continúa mostrando una tendencia estable y controlada para hoy sábado 14 de marzo. Mientras no existan factores externos o internos de alto impacto, el tipo de cambio seguiría moviéndose dentro de un rango cercano y predecible para la economía nacional. Por el momento, se mantiene dentro de una estabilidad.