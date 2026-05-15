Precio del DÓLAR HOY, viernes 15 de mayo: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio del dólar en Perú este viernes 15 de mayo de 2026, amaneció con variaciones a la baja en el mercado cambiario respecto al inicio de la semana. La moneda estadounidense mantiene un rango a la baja en sus valores tras semanas de las elecciones generales, mantente al tanto antes de realizar algún tipo de cambio.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este viernes 15 de mayo, de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del dólar se ubica en S/ 3.413, mientras que el precio de venta alcanza los S/ 3.419. Estas cifras representan una baja a comparación frente al inicio de la semana.

Durante la segunda semana del mes de mayo, el dólar se ha mantenido alrededor de los S/ 3.441 y S/ 3.450, sin movimientos entre cada jornada. Por ejemplo, el lunes 11 se ubicó en el mismo precio para la compra y venta. Aunque en los próximos días, el tipo de cambio mostró una leve variación dentro de un margen controlado.

Precio del dólar del 1 al 15 de mayo. (SUNAT)

En medio de este panorama, el mercado se mantiene atento al contexto político local, marcado por las Elecciones Generales de Perú 2026. Sin embargo, hasta el momento, este proceso no ha generado sobresaltos importantes en el tipo de cambio. A nivel internacional, la estabilidad en los mercados financieros también contribuye a mantener el dólar dentro de un rango controlado

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 15 de mayo de 2026 estás pensando en comprar o vender dólares, lo más recomendable es que revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento para evitar sorpresas. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar informado te ayudará a cuidar tu dinero y sacarle un mejor provecho.

Además, se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier operación. No solo la SUNAT brinda esta información, también existen otras fuentes confiables donde puedes verificar el tipo de cambio actualizado del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú presenta variaciones para este viernes 15 de mayo, pero se mantiene estable. Todo indica que el tipo de cambio seguirá moviéndose de manera moderada en los próximos días.