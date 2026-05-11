Vigilante que falleció tras atropello en Trujillo deja huérfanos a dos hijos con habilidades especiales

El abogado de la familia de Juan Martínez Torres, Greco Quiroz, reveló en "América Hoy" que el vigilante fallecido tras ser atropellado en Trujillo deja dos hijos con habilidades especiales que dependían de él. El letrado contó este duro detalle al cuestionar que la conductora investigada haya recibido solo comparecencia restringida, pese a la gravedad del caso.

Vigilante fallecido en Trujillo deja dos hijos con habilidades especiales

El caso de Juan Martínez Torres, vigilante de 54 años que falleció tras ser atropellado en Trujillo, sigue causando dolor e indignación. El trabajador fue impactado mientras cumplía su turno en la urbanización Las Palmas y permaneció cinco días internado en UCI, luchando por su vida.

Pese al esfuerzo médico, Juan Martínez murió el pasado 8 de mayo a causa de un trauma torácico y shock hemorrágico provocados por el accidente. La conductora involucrada fue Maricsa Alfaro Cerna, quien, según el dosaje etílico, manejaba en estado de ebriedad y tenía la licencia vencida desde 2022. La mujer fue liberada días antes de que se confirmara la muerte del vigilante.

En el programa "América Hoy", el abogado de la familia, Greco Quiroz, reveló un detalle que conmovió a todos. Según contó, Juan Martínez era el principal sostén de dos hijos con habilidades especiales, quienes dependían de él tanto en lo económico como en lo emocional.

"Juan Martínez Torres era un hombre tan dedicado a su familia, que esta información tal vez no se ha manejado mucho, pero él tenía, tiene dos hijos especiales, dos hijos con habilidades diferentes, dos hijos que dependían totalmente de él, económica y emocionalmente", señaló el abogado Greco Quiroz.

El letrado también lamentó que, tras su muerte, los adolescentes hayan quedado en una situación muy vulnerable. Por ello, cuestionó quién se hará cargo de ellos ahora que perdieron a su principal apoyo.

"Un hombre separado de su primera esposa madre, de estos dos adolescentes con habilidades diferentes, que hoy se quedan huérfanos. ¿Quién va a atender a estos jóvenes huérfanos?", comentó.

Rosario Sasieta exige acción inmediata

La abogada Rosario Sasieta, invitada al programa, también expresó su indignación por la muerte del vigilante y cuestionó que la conductora involucrada siga en libertad. Luego, Janet Barboza lanzó una fuerte pregunta y el abogado Quiroz contestó.

"Huérfanos por una ase... no porque la circunstancia de la vida, que el señor estaba enfermo. No, vino una borracha, simplemente y lo m...", señaló Sasieta. "¿Por qué no está presa? ¿Por qué la policía no lo está deteniendo?", dijo Janet. "Ni siquiera la detienen. Está libre", mencionó el abogado.

La 'Rulitos' también se mostró afectada por el caso y preguntó qué pasará con los hijos del vigilante. Sasieta pidió que las autoridades actúen cuanto antes.

"¿Por qué está libre está libre? Este hombre con toda la responsabilidad se suma con dos niños especiales que ahora quién va a velar por ellos. ¿Dónde van a terminar?", señaló Janet. "Pido al jefe de la región policial que meta todo el apoyo y al juez que por favor califique como un homici.. sea doloso o culposo, que la capture, que haya impedimento de salida", dijo Rosario.

Finalmente, Janet Barboza cuestionó al fiscal del caso. Por su parte, la abogado Rosario Sasieta cerró con un pedido tajante.

"Desgraciadamente el juez no ha podido dictar la medida que corresponde, porque el fiscal Joan Valladares, y ojalá hayan muchas más quejas para puedan destituirlo, puedan sacarlo, pues no presentó lo que tenía que presentar para que esta mujer esté presa", afirmó Janet Barboza. "¡Destitúyanlo, sáquenlo!", señaló Sasieta.

En conclusión, el caso de Juan Martínez Torres ha causado dolor e indignación tras conocerse que dejó dos hijos con habilidades especiales que dependían de él. Su abogado y Rosario Sasieta cuestionaron que la conductora investigada siga libre y pidieron acción urgente de las autoridades. Ahora, la familia exige justicia y apoyo para los hijos del vigilante.