Marisel Linares enfrentaría hasta 5 años de prisión por caso Lizeth Marzano, advierte Rosario Sasieta

La periodista Marisel Linares vuelve a estar en el centro de la polémica tras las declaraciones de la abogada Rosario Sasieta, quien advirtió que podría enfrentar serias consecuencias legales por el caso vinculado a la muerte de la deportista Lizeth Marzano. La situación se ha vuelto más delicada luego de que la comunicadora no asistiera, por segunda vez, a la citación policial.

El tema fue comentado en televisión nacional y generó gran impacto, ya que se expuso que Linares fue vista junto a su hijastro Adrián Villar horas después del accidente. Este detalle ha sido considerado importante dentro de la investigación y ha encendido aún más el debate público.

Abogada Sacieta advierte posible pena de prisión a Marisel

Durante su participación en el programa "América Hoy", Rosario Sasieta habló sin rodeos sobre lo que podría pasar legalmente con la periodista Marisel Linares tras el video junto a su hijastro Adrián Villar, quien atropelló a la fallecida deportista Lizeth Marzano. La abogada explicó que si la periodista no acude a las citaciones podría interpretarse como una obstrucción a la justicia.

"(¿Qué le espera a Marisel?) Bueno, mínimo 5 años por obstrucción a la justicia", señaló Sasieta, dejando claro que el panorama no sería nada sencillo si no colabora con las autoridades.

Además, la especialista indicó que el hecho de que Linares aparezca en imágenes junto a Adrián Villar, cuatro horas después del accidente, podría reforzar la hipótesis de que sabía lo que había ocurrido desde un inicio. Por eso, insistió en que lo mejor sería declarar y esclarecer los hechos cuanto antes.

En la misma línea, el abogado Ronaldo Bazán también explicó que la ausencia a la diligencia policial podría generar nuevas medidas legales. Según su análisis, incluso podría abrirse un proceso adicional si se considera que hubo ocultamiento de información relevante para la investigación.

"Habría una carpeta especial por este nuevo hecho que es el ocultamiento y que constituye un delito distinto, independiente de lo que ya se está investigando. Si ella no asiste a la citación, esta conducta se podría ver como un acto de obstrucción y también se podría solicitar una detención preliminar o preventiva, si se cumplen otros requisitos", sostuvo.

Llamado directo a Marisel Linares

Uno de los momentos más comentados fue cuando Rosario Sasieta decidió hablarle directamente a la periodista en plena entrevista. La abogada reveló que la conoce desde hace años y le pidió que piense bien en su futuro.

"Quiero hablarle a Marisel, nos conocemos hace mucho tiempo. Que un conviviente no te malogre tu futuro. Estás en el momento de arreglar el asunto, porque la verdad te hace libre. Poniéndote a disposición a la justicia", manifestó.

Incluso, la abogada fue más firme al advertirle que su situación es delicada. Sentenció que colaborar podría ser clave para evitar consecuencias mayores.

"Ese señor que es tu pareja no está pensando en ti. Se nota como, en el parque, cómo no le interesaba lo que tu sentías, Marisel. (¿De qué forma podría librarla?) Colaborar... tú te vas y vas a la Fiscalía y dices lo que tienes que decir y luego al ver la Fiscalía te dará una prisión suspendida. Marisel, estás en tremendo problema hijitas", dijo la abogada.

En conclusión, la abogada Rosario Sasieta señaló que Marisel Linares podría enfrentar hasta 5 años de prisión por obstrucción a la justicia en el caso Lizeth Marzano. Las declaraciones legales han puesto a la periodista en una situación complicada, y todo apunta a que su colaboración con la justicia será clave para definir qué ocurrirá en los próximos días.