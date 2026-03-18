Cri Cri se quiebra al hablar sobre su denuncia y la relación con Jefferson Farfán: "Intenté hablar con él"

Parafrasear esta información cómo una nota periodística de más de 400 palabras con poca voz pasiva,y respetar la estructura: introducción, dos subtítulos, conclusión y respetar las citas:

El estreno de La Granja VIP Perú llamó la atención desde su primera emisión por la participación de figuras de la farándula local. El reality destaca tanto por su formato como por los momentos inesperados de los participantes. Uno de los más comentados ha sido una conversación entre Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como Cri Cri y Pati Lorena sobre su juicio y la relación con su primo Jefferson Farfán.

Cri Cri reflexiona sobre su proceso judicial y la traición familiar

Durante la emisión, Pati Lorena y Cri Cri conversaron sobre la denuncia que lo llevó a prisión y cómo esto afectó su vínculo con Jefferson Farfán. El músico aseguró que en su momento intentó comunicarse con su primo, pero no consiguió lo que esperaba y sintió que fue traicionado.

"No quiero tener comunicación con él porque en su momento me traicionó; en los primeros días que me acusaron yo pedí hablar con él para solucionar ahí", afirmó, dejando en claro que la falta de diálogo marcó su sentirse respecto a la situación.

En medio de la discusión, Pati Lorena lanzó un comentario que llamó la atención, al mencionar que Jefferson Farfán debía apoyar a su hija, lo que implicaría que ella sería la denunciante en el caso. La exproductora manifestó que, como padre, el futbolista tenía responsabilidades que atender.

"El como padre tenía que darle soporte a la hija, o sea creerle, pero claro eso hizo que se rompiera un lazo de hermanos", dijo Pati. Cri Cri reconoció lo difícil que ha sido aceptar el quiebre de una relación familiar de más de 40 años. "Yo lo entendí, una relación de 41 años, es que hay muchos familiares, pero él creció conmigo", respondió con emotividad.

Además de hablar de su primo, Cri Cri también aclaró cómo es su relación con su tía, Charo Guadalupe, madre de Farfán. El participante aseguró que mantiene una relación sólida con ella, y que ha sentido su apoyo incluso en los peores momentos.

"Me ama, me adora... ella me dijo: 'hijito, tranquilo, no voy a detallar más, pero mi tía está conmigo al cien'", comentó, destacando el respaldo familiar que ha recibido de parte de su tía.

¿Perdonaría a Jefferson Farfán?

En otro momento del segmento, Pati Lorena preguntó a Cri Cri si estaría dispuesto a perdonar a su primo a pesar de todo lo ocurrido, especialmente por el reclamo de la hija del exfutbolista. La exproductora enfatizó la importancia de la madurez emocional para sortear este tipo de conflictos.

"La hija puede haber sido inmadura, puede haber tenido mil motivos, pero en el fondo el hombre maduro eres tú y más aún con esta prueba", le dijo, subrayando que el perdón depende en gran parte de la capacidad de quien ha sido afectado de procesar la situación.

Cri Cri se mostró reflexivo y explicó que este capítulo ha tenido un costo considerable en su vida. También relató que ha agotado gran parte de sus ahorros en el proceso legal, y que incluso enfrentó la traición de abogados que no cumplieron con su función.

"Mi madre me dijo que si no teníamos ese ahorro para pagar un perito me quedaba 20 años adentro... Yo usé todos mis ahorros, hasta pedí prestado. Dos abogados me robaron mi dinero, no hicieron nada; el primero me traicionó... tenía videollamada con la otra parte, la fiscal, él y mi primo", compartió con sinceridad, mostrando el impacto que ha tenido su caso en lo emocional y económico al interior de la familia.

La conversación entre Cri Cri y Pati Lorena en La Granja VIP Perú mostró que los conflictos personales y legales pueden trascender la pantalla. Las reflexiones del empresario revelan un lado humano marcado por la traición, la familia y la búsqueda de justicia. Momentos así refuerzan el atractivo del reality.