Exesposa de Renato Tapia denuncia que usan a su hija para hacerle daño: "Lo hago aún con miedo"

La exesposa del futbolista Renato Tapia, Andrea Cordero, sorprendió en redes sociales al publicar un video donde denuncia que estaría viviendo una situación de violencia que involucra a su hija. La influencer decidió hablar públicamente sobre el tema a través de su cuenta de Instagram, donde explicó que esta situación ha sido muy difícil para ella y su familia.

Sus palabras generaron una fuerte reacción entre sus seguidores. Andrea aseguró que decidió contar lo que está viviendo para visibilizar un tipo de agresión que muchas veces pasa desapercibida.

Exesposa de Renato Tapia revela que vive violencia vicaria

En el video que compartió en redes, Andrea Cordero, exesposa del futbolista Renato Tapia, denunció ser víctima de violencia vicaria. Explicó que no fue fácil tomar la decisión de hablar de este tema y que necesitó tiempo para reunir el valor de hacerlo. La influencer comentó que el tipo de violencia que denuncia ocurre cuando los hijos son utilizados para hacer daño a la madre.

"Qué difícil hablar de esto ah... pero hay que nombrarlo. La violencia vicaria es usar a los hijos para hacerle daño a la madre. ¿Cómo se ve esto en la vida real? A veces es hacer que un niño sienta que tiene que elegir entre su madre o padre, o victimizarse frente a él para ponerlo en contra de ella", comentó.

Sus palabras rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde muchos usuarios mostraron su apoyo. Andrea también contó que este video estaba pensado para publicarse semanas antes, pero que no se sentía preparada para hacerlo. Según explicó, hablar de este tema significa exponer una parte muy sensible de su vida.

"Tenía programado postear este video hace unas semanas, pero no podía. Me ha tomado mucho tiempo reunir el valor para hablar de estos temas. Y lo hago, aún con miedo. Porque mostrar la vulnerabilidad y las luchas diarias nunca es sencillo. Pero si estás pasando por algo parecido, quiero que lo sepas: no estás sola", señaló.

La influencer aseguró que decidió compartir su historia para que otras personas que viven algo similar sepan que no están solas. En su mensaje, Andrea también explicó que esta situación no solo afecta a la madre, sino también a los hijos. Según comentó, en algunos casos se usan acciones legales o presiones económicas para generar conflicto.

"También puede ser usar procesos legales para intimidar o amenazar con no pagar cosas que le corresponden, cancelar planes importantes, dejar de verlo", detalló.

La influencer también dejó una reflexión que llamó la atención de muchos usuarios. Expresó que la manipulación emocional y las disputas entre padres afectan directamente la estabilidad de los menores.

"No busca solo hacer daño, busca castigar a una mujer a través de lo que más ama. Cuando se usa a un hijo para hacer daño, ya no es conflicto, es violencia", afirmó.

Una historia marcada por conflictos

La relación entre Andrea Cordero y Renato Tapia ha estado en el ojo público en varias ocasiones. En el pasado, ambos protagonizaron momentos difíciles que incluso se volvieron tema de conversación en los medios.

Durante el embarazo de su segundo hijo surgió una polémica relacionada con la paternidad de un menor, lo que generó una fuerte atención mediática. Con el paso del tiempo, la relación terminó y finalmente la pareja se separó.

El testimonio de Andrea Cordero ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Muchas personas han expresado su apoyo a la influencer y valoraron su decisión de hablar sobre este tema. Por ahora, el futbolista Renato Tapia no ha respondido públicamente a las declaraciones de su expareja.

En conclusión, Andrea Cordero, exesposa de Renato Tapia, decidió romper el silencio y exponer públicamente la situación que asegura estar viviendo para visibilizar la violencia vicaria. La influencer explicó que hablar de este tema no ha sido fácil, pero considera importante hacerlo para que otras mujeres que pasan por lo mismo sepan que no están solas.