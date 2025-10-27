Renato Tapia sorprende al revelar que se convertirá en papá nuevamente con tierna foto

El futbolista peruano Renato Tapia atraviesa una etapa llena de cambios tanto en su carrera profesional como en su vida personal. Tras su reciente fichaje por el Al-Wasl F.C. de los Emiratos Árabes Unidos, el mediocampista sorprendió a sus seguidores al confirmar que será padre por tercera vez. La noticia fue celebrada por sus fanáticos, quienes inundaron las redes sociales del jugador con mensajes de felicitación.

Renato Tapia comparte la dulce noticia

A través de redes sociales, Renato Tapia y su pareja publicaron una serie de fotografías para anunciar la llegada de su bebé. En una de ellas se aprecia una ecografía y unos pequeños zapatos blancos, símbolos que confirmaron que el futbolista y su novia esperan una niña. En otra postal, se ve al mediocampista abrazando tiernamente a su pareja, quien luce un avanzado estado de gestación.

Con esta noticia, Tapia se convertirá en padre por tercera vez. El deportista tiene una hija mayor fruto de su relación con su exesposa Andrea Cordero, y un segundo hijo con Daniela Castro, quien en 2023 denunció públicamente al jugador por no querer reconocer al menor.

Pese a la polémica que marcó esa etapa de su vida, el jugador parece decidido a empezar un nuevo capítulo junto a su actual pareja. La publicación generó una gran repercusión entre sus seguidores, quienes en cuestión de horas lograron acumular miles de "me gusta" y comentarios celebrando este momento especial para el volante de la selección peruana.

¿Quién es la nueva pareja de Renato Tapia?

En 2024, el mediocampista inició una relación sentimental con Lesly Wiinkels, una joven de origen hondureño, aficionada a la música y los tatuajes. Según información difundida por el programa de Magaly Medina, Lesly mantiene un perfil bajo y actualmente tiene sus redes sociales en privado.

El romance salió a la luz luego de que Tapia anunciara su separación de Andrea Cordero, con quien mantuvo nueve años de matrimonio y trece de relación. En junio de 2024, el futbolista publicó un comunicado en sus redes sociales confirmando el fin de su matrimonio:

"Hace un tiempo mi relación ha terminado. Si bien ya no somos pareja, trabajaré siempre por el bienestar y crecimiento de nuestra hija", escribió.

El mensaje se difundió pocos meses después de que Daniela Castro denunciara al jugador por negarse a reconocer al hijo que tuvieron fuera del matrimonio, un hecho que generó gran controversia en el ámbito mediático.

El anuncio del tercer embarazo en la vida de Renato Tapia marca un nuevo comienzo personal para el jugador, quien intenta dejar atrás los conflictos del pasado y enfocarse en su familia y su carrera deportiva en los Emiratos Árabes. Pese a las críticas que aún enfrenta por su vida privada, el popular "Capitán del futuro" se muestra más tranquilo y comprometido con esta nueva etapa.