¡INESPERADO!

Madre de Jesús Barco se pronuncia tras separación con Melissa Klug: "Se arreglarán cuando mi hijo venga"

La madre de Jesús Barco rompió su silencio luego de la separación entre el jugador y Melissa Klug y aseguró que mantiene buena relación con la empresaria.

Madre de Jesús Barco rompe su silencio tras polémico ampay y separación de Melissa Klug.
Madre de Jesús Barco rompe su silencio tras polémico ampay y separación de Melissa Klug. (Composición: La Karibeña)
23/10/2025

La relación entre Melissa Klug y Jesús Barco atraviesa un momento tenso tras la difusión de imágenes del futbolista en una piscina con dos mujeres en Huánuco. Luego de que la empresaria confirmara su separación, la madre del jugador, Gloria Bozzeta, sorprendió al dar su versión.

Gloria Bozzeta se pronuncia sobre la ruptura de su hijo

En una entrevista con el programa "América Hoy", Gloria Bozzeta habló por primera vez sobre el polémico distanciamiento entre su hijo y la empresaria chalaca. La madre del deportista fue clara al señalar que no se entrometerá en la relación y que prefiere que ambos puedan resolver sus diferencias cuando Barco regrese a Lima.

"Es un tema de mi hijo con ella, ya en su momento lo arreglarán", comentó con serenidad. Luego agregó: "Ya la guapa con mi hijo en algún momento lo arreglarán cuando mi hijo venga, ya es tema de ellos".

Pese a la controversia, Bozzeta consideró que la prensa ha exagerado las imágenes del futbolista y defendió a su hijo, asegurando que mantiene una buena relación con Melissa Klug. 

"Mi relación con ella siempre ha sido buena y seguirá siendo buena... hay mucho cariño", afirmó.

No obstante, la madre del jugador dejó claro que no dará más declaraciones sobre el tema por pedido expreso de su hijo. 

"Por favor, ya no quiero hablar. Una, porque mi hijo me ha prohibido que yo hable; de verdad, es tema de ellos. Con la bendición de Dios, espero que se arreglen", concluyó Gloria Bozzeta, dejando entrever que aún confía en una posible reconciliación.

¡Manda fuerte mensaje en redes!

El futbolista Jesús Barco siempre ha tratado de mantenerse alejado de los medios de televisión por su carrera, pero ahora está envuelta en escándalo tras aparecer en una piscina en Huánuco con dos mujeres y compañeros del Club Alianza Universidad de Huánuco. Aunque Melissa Klug anunció su separación, aún no descarta reconciliación.

Por el momento, el joven pelotero ha decidido pronunciarse solamente a través de sus redes sociales compartiendo mensajes. Es así como hace unas horas compartió una publicación donde se mostraría decidido a tomar decisiones que tomen rumbo a su vida. 

"Dream it. Plan it. Do it. (Suéñalo. Planéalo. Hazlo)", expresó. 

Así mismo, horas antes de esta publicación también compartió otro mensaje donde habla de reiniciar, volver a empezar y reenfocarse en su vida. Dejando así la posibilidad de probablemente regresar con la madre de su hija o tomar la decisión de continuar su camino separado. 

 

La separación entre Melissa Klug y Jesús Barco sigue generando repercusión en el mundo del espectáculo. Mientras la empresaria se enfoca en su recuperación física tras someterse a cirugías estéticas y en sus proyectos personales, el futbolista enfrenta no solo el escándalo mediático, sino también una sanción deportiva tras su polémico comportamiento.

