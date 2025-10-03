Lucy Cabrera revela que un pelotero le coqueteó teniendo pareja ¿Se trata de Christian Cueva?

La actriz cómica y abogada Lucy Cabrera ha sorprendido por sus más recientes declaraciones en un podcast. Señala que un futbolista que tiene problemas legales en los últimos meses, le pidió asesoría, pero terminó coqueteándole con mensajes subidos de tono.

Lucy Cabrera 'echa' a futbolista

En el podcast 'Café con la Chévez', Lucy Cabrera terminó revelando sobre un pelotero muy reconocido en el Perú le llamó para una asesoría legal. Aunque, finalmente tuvo que bloquearlo debido a que la conversación pasó a ser muy personal que llegó a incomodarla.

En el programa de Magaly Medina, la actriz cómica comentó que esta comunicación empezó hace varios meses para asesorar al futbolista. Aunque al poco tiempo, empezó a pasar a conversaciones más personales.

"Habrá sido cuatro meses, me comunicaba por llamada. Primero me pidió asesoría por su situación legal, después empezó con sus recuerdos de niño de 'JB', de la Paisana Jacinta. Luego, ya empezó a cargar sus mensajes con un tono más fuerte. Primero sobre mi cuerpo, de cómo lo recordaba y después ya sobre lo que fantaseaba, ahí es donde yo paro", expresó.

¿Se trataría de Christian Cueva?

Según la periodista Magaly, todo haría indicar que se trataría de Christian Cueva porque es el futbolista que se encuentra actualmente en un lío legal desde hace meses, que tiene problemas económicos e incluso, había una exposición de sus hijos en medios.

"Ah sí, tenía pareja. En la primera vez que conversamos estaba de viaje en abril, me dijo que cuando regresara para conversar. Este muchacho me dijo que sí estaba con pareja, pero que la situación de ellos no estaba bien y también habló de la parte económica", comentó.

Cuando se le consultó a Lucy Cabrera si se trataba del actual pareja de Pamela Franco, la abogada no quiso afirmar ni negar nada. Solamente señaló que por ética laboral no podía hacerlo.

"¿La actual pareja que él tiene es cantante?", le preguntó el pelotero, y Lucy dijo: "jajaja ya pues". Después, la reportera comentó: "No afirmas, ni desmientes de que podría ser Christian Cueva", y la abogada respondió: "No puedo decirte qué persona es por ética cuando te piden asesoría legal, tú no puedes revelarlo".

De esta forma, Lucy Cabrera no quiere dar el nombre del pelotero que de pedirle asesoría legal pasó a coquetearle con mensajes subidos de tono. Aunque, dio algunas pistas donde Magaly Medina cree que se trataría de Christian Cueva.