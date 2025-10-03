Pamela López se negaría a animar un evento donde se presente Pamela Franco: "Hay niveles"

En más de una ocasión, Pamela López ha confirmado el problema que tiene con Pamela Franco por haberse metido en su matrimonio con Christian Cueva. Ahora que está trabajando como animadora de eventos musicales, niega aceptar trabajar en un concierto donde se presente la novia de su expareja.

No animaría donde Pamela Franco esté invitada

La influencer Pamela López se presentó en el podcast 'Edson Pa' qué más', donde estuvo respondiendo algunas preguntas rápidas sobre su vida personal. Luego, la artista fue consultada por el conductor si aceptaría trabajar en un evento donde tendría que presentar a la actual pareja de Christian Cueva.

"Si te ofrecieran animar un evento en la que la Orquesta de Pamela Franco esté invitada ¿Aceptarías sin paltas o pedirías que te suban el bolo?", le preguntó Edson Dávila, y Pamela López respondió: "Te lo respondo en una, no hay forma, hay niveles".

Como se recuerda, Pamela López también tuvo un problema con Marisol cuando la acuso de haber tenido un supuesto 'affaire' con Christian Cueva durante su relación amorosa. Ante esto, afirma que ha dejado todos los problemas atrás con la cantante de cumbia e incluso, conversaron y la 'Faraona' le pidió disculpas.

Pamela López sobre Christian Cueva

Luego, la novia de Paul Michael fue consultada sobre la relación que tuvo con el 'Aladino'. Entre muchas de las cosas que se han mencionado por los seguidores, es que Pamela López se haya involucrado con Christian Cueva por su dinero, pero ella lo niega y afirma que estuvo con él cuando aún no era un futbolista profesional.

"Se han dicho tantas cosas, pero la que más me indignaba que me casé con el padre de mis hijos por dinero, cuando es totalmente descabellado porque yo empecé mi relación con él cuando jugaba en la San Martín, apenas empezaba", expresó.

En más de una ocasión, López ha sido acusada de ser interesada en el tema económico y mostrar en sus redes, sus viajes costosos, entre varias cosas más. Aunque, ella ha negado todo y comenta que actualmente trabaja para ocuparse de los gastos de sus hijos.

De esta forma, Pamela López señala que no ha sido una mujer interesada al estar con Christian Cueva porque lo conoció cuando recién empezaba. Ahora que está separada, trabaja como influencer o animadora de eventos, pero dejó en claro que nunca aceptaría animar en un concierto donde se presente Pamela Franco.