Paula Arias sobre polémica con Angie Chávez, Daniela Darcourt y Kate Candela: "Se pudieron aclarar las cosas"

Después de varias semanas de polémica por las declaraciones de Kate Candela y Angie Chávez, Paula Arias, líder de Son Tentación, decidió hablar sobre los días posteriores a las acusaciones y aclarar detalles sobre los pagos a las exsalseras. La cantante peruana se refirió a los malentendidos y destacó que su objetivo siempre ha sido mantener la armonía dentro del grupo.

Paula Arias y su relación con Kate Candela

En una entrevista con Más Espectáculos, Arias aseguró que los momentos posteriores a las declaraciones de Kate fueron complicados, aunque hoy se siente más tranquila. La líder de Son Tentación explicó que nunca entendió del todo las razones por las cuales Candela afirmó que no había recibido los pagos correspondientes a los años de trabajo con la orquesta.

"Si me preguntas ahora, sí un poco más tranquila porque en el momento era muy fuerte, muy doloroso para mí, peor cuando uno sabe quién es, cómo ha luchado y, sobre todo, ha tratado como familia a su gente (...) sentí mucho dolor al escuchar una que otra declaración, pero en el camino, me di mi pausa porque si actuaba en ese momento, otra hubiera sido la reacción. Jamás voy a pisar el palito, voy a estar en conflicto mucho menos con mis tentaciones, no hay forma", declaró Paula.

La cantante también comentó que conversó con el mánager de Kate para esclarecer la situación. Arias aseguró que no guarda resentimiento y no descarta la posibilidad de una conversación directa con Candela en el futuro:

"Todas saben que no soy resentida, no hay forma de eso y más a las personas que has querido y has tratado como familia. Si en algún momento se da (la conversación), se dará, pero siento que, en estos momentos, hay muchas preguntas en mí, tendría que escuchar qué realmente pasó", sostuvo.

Aclarando malentendidos con Angie Chávez y Daniela Darcourt

Paula Arias también habló sobre su relación con Angie Chávez y Daniela Darcourt, quienes realizaron comentarios similares a los de Kate en el pasado. La salsera destacó que ya se han limado asperezas y que las amistades se mantienen intactas.

"He podido conversar con casi todas y todo bien. Nunca he tenido ningún tipo de problemas. A Dios gracias, se pudieron aclarar las cosas con Angie porque fue en pandemia, algo totalmente distinto. Todos queríamos sobrevivir. El año pasado me dijo, le digo no hay problema, pero dame una pausa porque recién estoy relanzando mi nueva delantera", explicó.

Paula recalcó que los rumores sobre pagos pendientes fueron exageraciones periodísticas y que siempre cumplió con sus compromisos:

"No es que en ningún momento me haya negado, he estado en su aniversario, he compartido con ella. Ya se arregló ese malentendido porque dice que el periodismo exageró las cosas", indicó Arias. Sobre Daniela Darcourt, añadió: "Daniela también me llamó, también fue algo así, que pusieron extractos negativos. Conversamos y a Dios gracias, siempre voy a estar orgullosa de ellas".

En conclusión, con estas declaraciones, Paula Arias busca cerrar un capítulo de controversias y reafirmar su compromiso con la transparencia y el respeto dentro de Son Tentación. La cantante subrayó que su intención siempre ha sido mantener la armonía en la orquesta y proteger las relaciones personales con quienes compartieron años de trabajo y amistad.