Paula Arias lanza dardo contra Kate Candela por acusaciones de falta de pago: "La cizaña es peligrosa"

La batalla mediática entre Kate Candela y Paula Arias continúa a flor de piel luego de que esta última acusara a la líder de Son Tentación de no pagarle una indemnización tras trabajar casi 10 años para ella. Ante ello, Paula Arias decidió no hablar del tema con los medios de comunicación, pero sí lanzó un dardo a través de redes sociales.

Paula Arias lanza dardo contra Kate Candela

Desde hace varios días, varias exintegrantes de Son Tentación, como Daniela Darcourt, Angye Zapata y la mismísima Kate Candela, indicaron que Paula Arias no les pagó el monto que les correspondía tras abandonar la agrupación. Sin embargo, Paula decidió no responder ante la prensa.

La popular "Mujer de Fuego" fue abordada por las cámaras de América TV cuando se presentó en una discoteca el último fin de semana, pero aseguró que no hablaría del tema porque respeta su trayectoria profesional e indicó que mantiene una buena relación con sus excantantes anteriormente mencionadas.

No obstante, el mismo programa mostró un mensaje que Paula Arias publicó en redes sociales y que Kate Candela interpretó como un dardo hacia ella en medio de la situación que se está viviendo.

"La cizaña es peligrosa: te hace odiar a quien nunca te hizo daño y confiar en quien te envenenó. Pero no te olvides de algo: lo que dejas crecer en tu interior es lo que termina dominando tu vida", compartió Paula Arias en Instagram.

Kate tomó deportivamente el mensaje y aseguró que ya están bastante grandes para andar con indirectas. Además, mencionó que lo percibió más como un dardo, pero que no tiene nada que responderle porque no es su estilo entrar en polémicas.

Paula Arias se pronuncia

Las cámaras de América Hoy se dirigieron a las afueras de una presentación que Paula tenía en la capital para obtener su versión. Ella se mostró muy calmada y se negó a comentar más detalles sobre las acusaciones.

"De verdad, estoy muy proyectada en lo mío y en mis cosas de la actualidad, son cosas que pasaron hace años, fue completamente distinto. (¿Has cumplido con todos los pagos con ellas?) Sí", dijo Paula Arias antes de ingresar al local donde cantó.

Las cámaras la esperaron a su salida de la discoteca para seguir preguntándole, pero ella se negó a profundizar en el tema, indicando que tiene una imagen y trayectoria que cuidar.

"No me voy a prestar para nada de eso, yo estoy bien con todas ellas. No entiendo algunos detalles que se han podido hablar, pero yo estoy súper bien (...) no he tenido ningún problema. Aparte, por respeto a mi carrera, no voy a declarar nada", sentenció.

De esta manera, Paula Arias utilizó sus redes para enviar un mensaje contundente en medio de la polémica, dejando claro su descontento por las supuestas deudas, pero evitando enfrentarse directamente con Kate Candela. Su estrategia muestra firmeza y cautela ante la situación mediática.