Paula Arias reaparece en redes y hace catarsis sobre sus exs: "Me perdí por amor"

La cantante Paula Arias rompió su silencio y se abrió con todos sus seguidores a través de un emotivo video en redes sociales. La líder de Son Tentación habló como nunca antes sobre sus relaciones pasadas y todo lo que vivió detrás de cámaras mientras su carrera seguía brillando.

Aunque en los escenarios mostraba una imagen fuerte y empoderada, Paula confesó que por dentro estaba mal.

La salsera aseguró que muchos creen que los artistas lo aguantan todo, pero no es así: también cometen errores. Paula fue clara al decir que se entregó tanto por amor que se perdió a sí misma. Incluso, reconoció que muchos se sorprendían al verla en esa situación.

"Me vi justificando lo injustificable, defendiendo a quien no me defendía, callando lo que me dolía, aguantando demasiado en silencio", confesó. "La gente decía: '¿Cómo es posible que ella, siendo una mujer fuerte... esté pasando por esto?'. Y aunque me dolía, entendí que tenían razón. Sí, me perdí por amor", expresó.