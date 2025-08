Shirley Arica es acusada de meterse en una relación, pero ella lo niega: "Es mi amigo hace 15 años"

Shirley Arica vuelve a estar en el ojo de la tormenta, debido a que ha sido acusada de meterse en una relación tras ser ampayada ingresando a un hotel con un hombre el último fin de semana. 'Magaly TV, la firme' reveló que el sujeto tenía una novia desde hace un tiempo, pero tanto Shirley como él han negado cualquier vínculo sentimental entre ellos.

¿Shirley rompió una nueva relación?

El equipo periodístico de Magaly Medina se comunicó con Paola Rosas Tirado, quien afirmó ser la novia del hombre con el que Shirley fue captada entrando al BTH Hotel. La joven confirmó que el día del ampay tenía contacto con su pareja y hasta tenían planes.

"Sí, ese día hemos hablado, o sea, íbamos a viajar ahora el domingo por mi cumpleaños, pero bueno, ya está", dijo Paola, quien ha sido participante de varios certámenes de belleza, representando a su ciudad natal, Arequipa.

El reportaje también revela que el nuevo galán de Shirley se llama Ivo Jesús Ezeta Gutiérrez, quien también ha sido futbolista en el pasado y tiene casi 40 años. Además, tiene entre sus amigos a varias figuras de la farándula, como Óscar del Portal y los chicos reality, Austin y Said Palao.

Shirley Arica e Ivo niegan tener una relación

Paola Rosas confirmó que tenía una relación con Ivo en el momento del ampay y lamentó que todo haya terminado de esa manera. "Creo que todo el mundo va a sacar sus conclusiones, porque su familia, amigos y todo el mundo sabía la relación que había", dijo.

El equipo periodístico también se comunicó con Ivo Ezeta, quien dejó en claro que no pertenece al medio televisivo y negó haber tenido un encuentro romántico con Shirley, afirmando que está soltero desde hace un tiempo, pese a que su novia dice lo contrario.

"Yo no soy del medio, ni mucho menos. Shirley es mi amiga de hace muchos años . (¿Fueron al BTH?) Sí, al bar. Eso no sale. Fuimos directo al bar. Y para terminar: yo soy soltero, no hace mucho, pero soltero. Por respeto y consideración a todas las partes, no diré nada", indicó.

Por su lado, Shirley Arica también declaró para los reporteros de Magaly y coincidió con la versión de Ivo, afirmando que él está soltero desde hace algún tiempo. Además, indicó que conocía a su supuesta novia y que ella misma le confirmó que ya no tenía una relación sentimental.

"Me acaba de decir Ivo que habló contigo y ya aclaró que sí está soltero (...) Solo quería que se sepa eso, porque era importante, ya que no pueden dejar entrever que me metí en una relación. No es así (...) Yo me la encontré a ella el viernes y ellos ya no estaban hace más de una semana. Ella misma me lo dijo", dijo Shirley.

Finalmente, Shirley Arica dijo que conoce a Ivo Ezeta desde hace más de 15 años y lo considera un gran amigo, por lo que no entiende el motivo por el cual su ex, Paola Rosas, estaría mintiendo. Aseguró que no quiere hacer más grande las cosas.