Flor Ortola sobre el viaje de Onelia y Mario Irivarren: "Era obvio que regresarían porque no pasó nada grave"

En las últimas semanas, Onelia Molina y Mario Irivarren han sido captados juntos tras un reciente viaje juntos se habla sobre una reconciliación. Es así como Flor Ortola, amiga íntima de Alejandra Baigorria y Vania Bludau, decidió opinar sobre ello.

Flor Ortola sobre el regreso de Onelia y Mario Irivarren

Durante una entrevista de 'Todo se filtra', Flor Ortola comentó nuevamente sobre la relación de Onelia Molina y Mario Irivarren tras ser captados regresando juntos de un viaje. Como se recuerda, la amiga íntima de Alejandra Baigorria y Vania Bludau ha atacado a la joven odontóloga tildándola de hacerse la víctima.

Ahora, tras el posible reconciliación de la expareja tras el escándalo de la boda de la 'gringa de Gamarra', no dudó en comentar. Flor Ortola agrega que era obvio que retomarían su romance ya que la razones de su separación no fue nada grave.

"Era obvio que en algún momento quizás podían regresar porque no había pasado nada tan grave. Para mí, ella se excedió en decir que se sintió humillada porque ahora es presa de sus palabras y le toca guardárselo. Chicos disfrútense, cómanse, los que pueden y los que se enamoran, bienvenido sea", señaló al programa de TV.

Sobre Diego Chávarri

A sí mismo, Flor Ortola también opinó sobre la declaración de la chica reality de haber visto a su ex Diego Chávarri hace unos ocho meses atrás aproximadamente para devolverse algunas cosas. De la misma manera, no cree que haya pasado nada malo y lo compara el encuentro que tuvo Irivarren con Vania Bludau.

"Viste que tuvo que 'cerrar ciclos' ¿o no? siempre queda un pendiente. Viste que se enojó con Mario, yo decía 'no tiene nada de malo'. Así el ciclo sea devolver un calzón o terminar una conversación, me parece que no tiene nada de malo, no creo que haya nada raro ahí. creo que de verdad fue algo a buscar ahí, menos dejar plata ¡Atrevido! Onelia anda a la casa de este chico y saca todo lo tuyo", señaló ante las cámaras como un consejo.

Finalmente, Flor Ortola no dejó de comentar sobre la relación de Onelia Molina con sus exparejas, afirmando que no cree que haya pasado algo con Diego Chávarri en su reencuentro hace meses para 'cerrar ciclo'. Aunque, si cree que la joven odontóloga regresaría con Mario Irivarren porque no hubo una razón real para que terminaran y que habría exagerado con el encuentro que tuvo la 'calavera coqueta' con Vania Bludau.