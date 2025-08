Mario Irivarren dedica mensaje a Onelia tras viaje juntos: "No me alcanzará la vida para pedirle perdón"

En la nueva temporada de 'Esto es Guerra', Onelia Molina fue la primera en participar en el juego de la verdad y ahora, le tocó a Mario Irivarren. Es así como el chico reality decidió hablar de sus sentimientos de manera sincera pidiendo disculpas a su expareja por todo el daño que le hizo.

Durante el programa de 'EEG', Mario Irivarren al igual que Onelia Molina, tuvo que responder algunas preguntas de manera sincera para pasar el reto. Es así como decidió dedicarle un extenso mensaje a su expareja por la forma en que terminaron su relación amorosa y el tiempo que pasaron juntos.

Así mismo, el chico reality aprovechó la oportunidad de señalar que nunca fue su intención de hacerle daño ni hacerle pasar por momentos tan difíciles ante el ojo del público. Además, resalta que su ex sabe que es una persona noble de buenos sentimientos y no le alcanzaría la vida para pedirle perdón.

Es así como Mario Irivarren sigue con un extenso mensaje señalando que todos los días le carcome el daño que le hizo a Onelia. Además, agrega que desea borrar el pasado y le pide nuevamente disculpas por cada tristeza que le causó.

"Ella no merecía ni un solo segundo de todo lo que pasó y ese es un dolor que me acompaña todos los días, es una batalla interna que peleo día a día, que me carcome. Jamás quisiera causarle ningún tipo de daño o dolor a las personas que quiero, en específico en este caso a Onelia. No puedo viajar al pasado y borrar lo que pasó, pero que sepa ella y lo sepan todos, que de lo más profundo de mi corazón, le pido disculpas por cada segundo triste que haya pasado por mi culpa", agregó.