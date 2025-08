Gian Piero Díaz regresó a 'EEG' y tuvo inesperado reencuentro con Renzo Schuller

El lunes 4 de agosto, Esto es Guerra vivió un momento inesperado con el regreso de Gian Piero Díaz al set del reality. La aparición del conductor fue celebrada por el público, pero quien no pareció compartir la misma emoción fue Renzo Schuller. El actor y presentador, al ver nuevamente a su excompañero, no ocultó su incomodidad y reaccionó con un mensaje.

Durante la transmisión en vivo, Schuller tomó la palabra tras la presentación de Díaz y dejó en claro que no tenía conocimiento previo de su ingreso al programa. Si bien no explicó los motivos de su evidente malestar, dejó entrever que el distanciamiento con su examigo aún persiste.

"Yo no me voy a prestar para explicar qué pasó, qué no pasó, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer ahora. Estamos acá ahora parados los dos y vamos a hacer lo que siempre hemos hecho: conducir un programa, divertirnos y hacer que Combate gane", comentó con firmeza.