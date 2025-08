Choca Mandros 'parchó' a Giselo en vivo por bromas sobre su peso: "El sabe que es un proceso"

El programa "América Hoy" volvió a captar la atención del público tras una inesperada interacción entre Edson Dávila, más conocido como 'Giselo', y su compañero de conducción, Choca Mandros. Ambos protagonizaron un momento cargado de humor durante una secuencia médica, que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó cientos de reacciones por la química que demostraron en vivo.

Mientras entrevistaban a un especialista en obesidad, Giselo no dudó en lanzar una de sus típicas bromas en tono pícaro, esta vez con Choca como blanco, lo que desató carcajadas en el set y entre los televidentes. Durante la visita del doctor al programa, Edson Dávila hizo un comentario que desató risas entre sus compañeros:

El comentario no pasó desapercibido y, en cuestión de segundos, Choca Mandros apareció en el set para responderle. Entre bromas, el conductor expresó:

"Lo peor que el señor me conoce y sabe que es un proceso, por eso lo que me ha dicho sí me ha afectado mucho". Su tono irónico provocó aún más risas, mientras Giselo intentaba justificarse. "No he querido molestarte ni ofenderte, pero el doctor no va a estar dando su receta por las pura", dijo, reafirmando que todo se trató de una broma.