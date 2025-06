Onelia Molina sorprende al mandarle beso EN VIVO a Anderson Santamaría: "Te quiero mucho"

Onelia Molina vuelve a ser protagonista de los titulares tras su comentada cena con Anderson Santamaría. La exchica reality fue captada junto al futbolista en un restaurante, lo que desató una ola de especulaciones sobre un posible nuevo romance tras su mediática separación de Mario Irivarren, lejos de evitar el tema, Onelia ha alimentado aún más los rumores al dedicarle un inesperado saludo en vivo.

Onelia Molina envió beso a Anderson Santamaría

Onelia decidió pronunciarse en su podcast 'Doble Sentido', otra vez, sobre lo que fue su salida con Anderson Santamaría ante las bromas de sus compañeros. Sin embargo lo que sorprendió fue que la modelo se animó a mandarle un beso volado en vivo.

"Saludos por si nos estás viendo también, amigo, te quiero mucho", dijo entre risas tras mandarle un beso, sorprendiendo a sus compañeros. Cuando le preguntaron a quién se refería, respondió sin rodeos: "A Anderson. La verdad que lo vienen chancando. Yo no lo conozco como pareja porque no es mi intención, pero siempre me comentan que yo no sé", declaró.

Onelia también explicó que el vínculo con el futbolista no es nuevo. Según dijo, se conocen desde hace tiempo y ya han compartido salidas con amigos en común.

"Lo conozco hace poquísimo, dicen que nos seguimos recién, mentira, nos seguimos desde hace muchísimo tiempo. Ya hemos salido antes, lo he visto en una discoteca y así es que lo conocí. Nadie me lo presentó", detalló la modelo.

Onelia Molina habló de su salida con Anderson Santamaría

Hace unos días Onelia Molina ya había explicado su posición frente a las especulaciones y dejó claro que, aunque se le vea acompañada de hombres, eso no implica que esté iniciando una relación amorosa.

"Por más que yo salga con una persona, amiga o amigo, no quiere decir que estoy empezando una relación sentimental (...) Actualmente yo no busco a nadie para tener una relación. No me siento lista ni preparada ni siquiera como para empezar a conocer a alguien", afirmó Onelia, dejando en claro que no tiene intenciones de iniciar un nuevo vínculo sentimental.

Además, la modelo, reconoció que entiende cómo funciona el espectáculo y que este tipo de encuentros seguirán generando titulares. Sin embargo, pidió que no se le vincule de manera romántica con personas con quienes simplemente comparte una salida.

"No quiero que me vinculen con un tema de relación porque no es así. Sé que el morbo vende, pero me van a ver con él y con otros amigos. No quiero absolutamente nada con nadie ahora", agregó, desmintiendo cualquier romance con Anderson Santamaría.

Pese a los constantes rumores y comentarios en redes sociales, Onelia Molina ha sido clara sobre su relación con Anderson Santamaría: solo existe una amistad. Aun así, su forma de dirigirse a él en público ha incrementado la atención mediática. Por ahora, la exchica reality prefiere enfocarse en su crecimiento personal.