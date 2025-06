Onelia Molina aclaró salida con Anderson Santamaria: "No quiero que me vinculen"

Onelia Molina volvió a estar en el ojo de la prensa de espectáculos luego de ser captada cenando en un restaurante junto al futbolista Anderson Santamaría. Las imágenes, difundidas generaron especulaciones sobre un posible nuevo romance en la vida de la chica reality, quien recientemente terminó su relación con Mario Irivarren.

En medio de los rumores, Onelia decidió romper su silencio y aclarar la situación en el pódcast que conduce, 'Doble Sentido'. Desde ese espacio, la integrante de 'Esto es Guerra' explicó su posición frente a las especulaciones y dejó claro que, aunque se le vea acompañada de hombres, eso no implica que esté iniciando una relación amorosa.

"Por más que yo salga con una persona, amiga o amigo, no quiere decir que estoy empezando una relación sentimental (...) Actualmente yo no busco a nadie para tener una relación. No me siento lista ni preparada ni siquiera como para empezar a conocer a alguien", afirmó Onelia, dejando en claro que no tiene intenciones de iniciar un nuevo vínculo sentimental.