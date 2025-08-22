¿Otra vez? Flavia Laos fue captada en aparente estado de ebriedad tras fiesta de tiktoker Zully

Flavia Laos volvió a convertirse en noticia tras asistir al cumpleaños de la streamer Zully. La influencer fue abordada por las cámaras al llegar al evento, donde respondió brevemente algunas preguntas sobre temas de la farándula. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron sus declaraciones, sino la forma en que terminó la noche.

Flavia Laos se habría pasado de copas en cumpleaños de Zully

En el programa Todo se Filtra se difundieron imágenes de Flavia Laos durante la fiesta organizada por la streamer Zully. La modelo llegó con un grupo de amigos luciendo un look llamativo y, aunque atendió brevemente a la prensa, evitó entrar en detalle sobre los temas que le consultaban.

A lo largo de la noche, la ex "quinceañera" fue vista disfrutando, bailando y compartiendo copas con sus amistades. Sin embargo, las cámaras del programa la captaron en un momento complicado: cerca del baño del local y aparentemente en estado de ebriedad, pues necesitó apoyo de sus acompañantes para caminar.

El conductor Kurt Villavicencio relató lo sucedido y aseguró que la influencer siempre estuvo acompañada por su mánager y un amigo cercano. Además, señaló que la artista abandonó la celebración a las cuatro de la mañana.

"Algo pasó, pero estaba que no podía mantenerse en pie, tanto así que estaba abrazada de su mánager. Le habrán caído mal los tragos a Flavia... Eso sí, no pierde la elegancia y el glamour. Estaba mareada, pero alegrona, dijo: acá no puedo caerme", comentó con ironía.

Flavia revela problemas hormonales tras comparación con Susy Díaz

Flavia Laos vuelve a estar en boca de todos. La actriz e influencer fue captada celebrando su cumpleaños y algunos usuarios en redes notaron su rostro más hinchado, lo que desató rumores sobre supuestos "retoquitos" estéticos. Incluso hubo quienes la compararon con Susy Díaz, pero ella se lo tomó con calma y hasta con humor.

"Para que algo me tenga que molestar, tiene que ser algo muy... no sé, de mi familia o algo así. Pero que se metan con mi físico o algo, no. Porque yo me veo al espejo, me veo hermosa, me encanto. Yo me veo linda... Ay, la amo a Susy. Mañana voy a grabar con Susy", declaró Flavia para "América Hoy".

¿Retoques o problemas de salud? Las críticas apuntaban a que Flavia se había inyectado alguna sustancia en el rostro, pero la rubia aclaró que nada de eso es cierto. Según explicó, su apariencia se debía a un pequeño aumento de peso y a un tema de salud que aún está en tratamiento.

"Me había pasado hamburguesas y estaba más gordita. Por eso estaban mis cachetes más gorditos, mi papada. Pero sí me molesta que hablen de que me inyecto cosas y eso porque no es real. Una se puede engordar porque soy un ser humano. Tengo también problemas hormonales que todavía no se los he contado más adelante", confesó.

En conclusión, Flavia Laos demuestra, una vez más, que cada una de sus apariciones públicas genera titulares. Ya sea por un episodio en una fiesta o por los rumores alrededor de su físico, la influencer mantiene la atención de la prensa y los seguidores de la farándula.