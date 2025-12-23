RADIO KARIBEÑA EN VIVO
'Canastones' por Navidad de Jorge Luna podrían traer problemas tributarios a sus trabajadores: ¿De que trata?

Especialistas advierten que los 'canastones' entregados por Jorge Luna podrían considerarse parte de la remuneración y generar retenciones por impuesto a la renta.

Especialistas advierten riesgo tributario tras canastones de Jorge Luna. (Composición: La Karibeña)
23/12/2025

La Navidad tomó un giro inesperado para los trabajadores del comediante Jorge Luna. El integrante de "Hablando Huevadas" cerró el 2025 con un gesto que sorprendió al entregar llamativos 'canastones' con una refrigeradora y un iPhone 17. Sin embargo, el programa 'Todo se filtra' advirtió que estos obsequios podrían traer consecuencias tributarias no previstas.

Regalos navideños tendría posible impacto ante la Sunat

De acuerdo con lo expuesto en el informe del programa de Panamericana Televisión, el valor económico de estas canastas navideñas no se consideraría un simple presente. Por el contrario, podría sumarse a los ingresos del trabajador y, en consecuencia, quedar sujeto a retenciones por impuesto a la renta.

El economista Alejandro Indacochea explicó que, cuando se otorgan beneficios que tienen un valor económico significativo, estos pasan a formar parte de la remuneración. 

"En el pago de una remuneración, de un sueldo, hay evidentemente una retención y de acuerdo al nivel de ingreso, el trabajador tiene que pagar impuestos también", señaló.

Según el especialista, el problema surge cuando los bienes entregados superan los montos habituales de una canasta navideña tradicional. En esos casos, no solo se estaría dejando de aplicar la retención correspondiente, sino también se omitirían otros beneficios sociales asociados a una remuneración formal. 

"Tendrían que valorizar los montos de los bienes que han sido otorgados y sobre ese monto, aplicar los impuestos correspondientes de Sunat", añadió Indacochea.

Desde 'Todo se filtra', surgió una interrogante clave: ¿quién asumirá ese posible gasto adicional? Los conductores del espacio deslizaron que, en un escenario ideal, debería hacerlo el propio Jorge Luna para no afectar a sus trabajadores.

Declaraciones del economista Alejandro Indacochea en 'Todo se filtra'.

¿Qué incluían los famosos 'canastones' de Jorge Luna?

Más allá del debate tributario, el contenido de las canastas fue uno de los aspectos que más llamó la atención del público. Jorge Luna no escatimó en gastos y decidió armar obsequios muy por encima de lo habitual en estas fechas. Además de la refrigeradora y el iPhone 17, los trabajadores recibieron una canasta adicional cargada de productos premium.

Una colaboradora del comediante compartió un video en redes sociales mostrando el detalle de los regalos. En las imágenes se aprecian finos chocolates, botellas de pisco, champaña, chocotones, panetones, gift cards para supermercados y vales de consumo, entre otros artículos.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Mientras muchos usuarios destacaron el detalle y la cercanía del comediante con su equipo, otros coincidieron en que el tema tributario no debería pasar desapercibido para evitar futuros inconvenientes.

En conclusión, el gesto navideño de Jorge Luna volvió a evidenciar su interés por reconocer el esfuerzo de su equipo; sin embargo, el debate planteado por 'Todo se filtra' puso en discusión las implicancias legales y tributarias de este tipo de regalos, abriendo una reflexión sobre la necesidad de equilibrar la generosidad con el cumplimiento de las normas.

