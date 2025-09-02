Caso Andrés Hurtado: PJ ordenó levantar secreto bancario de 'Chibolín' como parte de las investigaciones

Andrés Avelino Hurtado Grados, más conocido como 'Chibolín', enfrenta un nuevo capítulo en su proceso judicial. El Poder Judicial autorizó levantar su secreto bancario, tributario y bursátil como parte de la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico.

Levantan secreto bancario de Andrés Hurtado

La medida se extiende también a otros personajes vinculados al caso. Entre ellos destacan la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, y los empresarios Javier Miu Lei e Iván Siucho. El juez supremo Juan Carlos Checkley enfatizó que levantar el secreto financiero es indispensable para examinar posibles operaciones irregulares.

"Es fundamental para esclarecer la participación de los involucrados en posibles actos ilícitos", declaró.

La medida no solo alcanza a Hurtado, sino también a cuatro empresas relacionadas a su nombre, que ahora pasarán a formar parte de la investigación. El objetivo es determinar si estas personas jurídicas fueron usadas en presuntos actos de corrupción.

Además, la Fiscalía ha avanzado con otra línea de pesquisa: el lavado de activos. Para ello, ha citado a 21 personas, nacionales y extranjeras, que deberán declarar sobre sus nexos con el exconductor.

Citación de personajes al caso de Chibolín

Entre los citados, algunos nombres han generado particular interés. El futbolista Tiago Cantoro explicará su proceso de nacionalización; Ana Altamirano García, directora de la revista VIP Diplomática, detallará su relación con Hurtado; y el humorista Jorge Benavides deberá aclarar la compra de un vehículo que atrajo la atención de los fiscales.

Desde el penal de Lurigancho, Chibolín busca mover fichas a su favor. En julio, envió una carta al Tribunal Constitucional solicitando la evaluación de su liberación. "Suplico revisar el expediente y mis arraigos, que demuestran que puedo seguir el proceso en libertad sin riesgo de fuga", señaló en la misiva.

Se espera que el abogado Elio Riera, quien enfrenta suspensión de tres meses, se pronuncie sobre la solicitud. La decisión del tribunal será determinante para definir si Hurtado puede continuar su proceso judicial fuera de prisión.

En conclusión, el caso de 'Chibolín' sigue generando expectativas, no solo por los movimientos judiciales que permiten acceder a sus cuentas y las de otros implicados. La investigación promete develar nuevas conexiones y esclarecer posibles actos de corrupción, mientras el exconductor sigue pendiente de las decisiones del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.