Abogado de Andrés Hurtado asegura que sus hijas no están involucradas en el caso: "Están excluidas"

¡Aclara todo! El abogado de Andrés Hurtado, conocido por todos como 'Chibolín', salió al frente para aclarar la situación de las hijas del conductor. Elio Riera, defensor legal de Hurtado, aseguró que Josetty y Génesis Hurtado no están incluidas en la investigación que enfrenta su padre.

En conversación con "América Hoy", Elio Riera despejó todas las dudas sobre la supuesta implicancia de las hijas de Andrés Hurtado en el caso judicial que sigue en su contra. El letrado explicó que la Fiscalía decidió que no era necesario que ellas declaren por ser familiares directas.

"Sus hijas eran testigos, nosotros informó su Fiscalía que no era pertinente que declaren, porque vamos, son familiares. Esperamos, imprudentemente y cumplimos con la diligencia, pero la Fiscalía no continuó, y en verdad no hay nada que les vincule, más que una especulación mediática", aclaró Riera.