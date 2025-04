Magaly apoya carta notarial de Pamela Franco a Pamela López y Janet Barboza: "Temas delicados"

Magaly Medina salió en defensa de la carta notarial de Pamela Franco y dejó bien claro que hay temas que no se deben tocar a la ligera. Todo esto tras la carta notarial que Franco envió a Pamela López por declaraciones en "El Valor de la Verdad".

Magaly apoya carta notarial de Pamela Franco a Pamela López

En su programa "Magaly TV La Firme", Magaly Medina no se quedó callada. En su programa, criticó duramente a Pamela López por hablar de un supuesto embarazo perdido de Pamela Franco sin pruebas.

"Ella contesta a una pregunta que le hace Beto y responde con un chisme. En vez de decir que tiene pruebas, dice que una fulana se lo contó", comentó la periodista. Según Magaly, hablar de temas tan delicados sin respaldo es una falta grave. "Muy irresponsable, muy ligera, Pamela López se sentó ahí y contó esto", dijo, mostrando el fragmento de la entrevista.

Pamela López contó en el programa que, supuestamente, Janet Barboza le dijo que Pamela Franco perdió un hijo de Christian Cueva.

Pero Magaly fue clara: "¿Te mostró pruebas, ecografías, certificado médico? Y así te lo haya mostrado, tú no lo podías decir ni mostrar porque eso es un tema que tiene que ver con la intimidad. Eso sería una invasión en la intimidad", advirtió. Además, recalcó que así López tuviera pruebas, no era algo que debía ventilarse en televisión nacional. "Tampoco lo hubieras podido decir si tuvieras las pruebas con un tema tan delicado", agregó.

"Bien merecida la carta notarial"

Para Magaly, Pamela Franco hizo bien en enviar una carta notarial tanto a Pamela López como a Janet Barboza.

"No puedes embarrar honras solo con el simple hecho de 'me contaron, me dijeron'. Hay cosas que uno debe hacerse respetar y demandar", afirmó.

Incluso, sostuvo que Pamela Franco debería llevar el caso a instancias legales y demandar a Pamela López y a Janet Barboza.

"No solo le debió mandar esta carta notarial, también una demanda a Pamela López sino a la otra mujer también. Para ver si no le aquedan ganas de inmiscuirse de cosas que no sabe, o de casos de los que no se puede hablar ni decir nada. Acá estamos yendo muy ligeros con temas tan delicados... Así que bien ganado se lo tienen. No hay defensa para eso", sentenció.

Pamela López y su carta notarial: Magaly opina

Por su parte, Pamela López dejó claro que no se va a retractar. En su respuesta a la carta, escribió algo, que según Magaly, no tenía nada que ver.

"Pero en ningún afirme, dice, lavándose las manos, que el comentario que me hizo la señora Barboza era cierto o falso, no se si me consta. Solo me limité a relatar lo que me fue contado", narró Magaly sobre la respuesta de Pamela López a Pamela Franco.

Una pelea que recién empieza. Mientras Pamela Franco insiste en limpiar su imagen, Pamela López asegura que tiene derecho a hablar de lo que vivió. Por su parte, Magaly se pone del lado de Franco para defender que no se digan chismes tan a la ligera. La polémica está encendida y parece que todavía hay mucha tela por cortar.