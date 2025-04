Pamela López enfrenta carta notarial de Pamela Franco: "NO ME RECTIFICO"

Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, rompió su silencio luego de recibir una carta notarial por parte de Pamela Franco. La trujillana dejó en claro que no se va a rectificar y explicó por qué sostiene sus declaraciones.

Pamela Franco y su carta notarial a Pamela López

Todo empezó cuando Pamela Franco, pareja actual de Christian Cueva, le envió una carta notarial a Pamela López por declaraciones que consideró dañinas. En el documento, le pidió que se rectifique en un plazo de 24 horas.

"Señora Pamela López, solicito inmediatamente se rectifiquen las atribuciones de hechos y conductas vertidas por su persona en mi contra en un canal de televisión. Solicito dentro del plazo de veinticuatro horas, se haga efectivo la rectificación solicitada con el mismo medio utilizado para difundir la información injuriosa vertida contra mi persona", decía parte de la carta enviada por Franco.

Además, le pidió a Pamela López que ya no se refiera a ella públicamente con comentarios que dañan su honor y reputación.

"Asimismo, que se abstenga de referirse de mi persona en cualquier medio para imputar me hechos que perjudican mi honor y reputación", se lee en la carta notarial de Pamela Franco.

Pamela López responde carta notarial y no se rectifica de nada

Después del anuncio de Pamela Franco sobre tomar acciones legales por lo que considera "acusaciones sin sustento", Pamela López respondió de forma contundente. Aseguró que no va a retractarse y que solo está hablando de algo que ya fue público en televisión nacional. Además, sostuvo que su intención no es dañar a nadie.

"Si su honor está dañado no es a causa de mis expresiones, es de público conocimiento que usted mantiene una relación de pareja con mi aún esposo Christian Cueva. Es decir, usted es la 'amante'", indicó.

Mediante una carta notarial, Pamela López dejó claro que no cambiará ni una sola palabra. Además, explicó que no considera que haya difamado a nadie.

"No son por opiniones o afirmaciones mías que su honor está mancillado, es a causa de su propia conducta, que usted misma ha reconocido en televisión nacional como lo paso a demostrar", dijo, refiriéndose a una entrevista previa en la que Pamela Franco habría admitido su romance con Cueva.

López aclaró también que el término "amante" no es ofensivo, sino una palabra aceptada por la Real Academia Española.

"El término 'amante' no es un insulto, es una palabra descrita en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cuyo significado es: 'Persona que mantiene con otra una relación amorosa fuera del matrimonio'". Finalmente, en su respuesta oficial, Pamela dejó bien clara su posición: "NO ME RECTIFICO, porque sus acusaciones no tienen sustento en lo realmente acontecido".

La tensión entre ambas Pamelas ha subido de nivel, pero Pamela López asegura que no está haciendo ninguna acusación falsa. En tanto, Pamela Franco ya ha dicho que seguirá el proceso legal, pues considera que se han dicho cosas que no piensa dejar pasar. La historia aún no termina, y seguramente seguirá dando qué hablar en los próximos días.