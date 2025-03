¡Lamentable! Tiktoker se quita la vida tras declararse como una "persona de binaria"

Un tiktoker transgénero fue encontrado sin vida luego de enfrentar críticas en redes sociales. El creador de contenido tenía 21 años y había documentado su proceso de transición en TikTok, donde acumuló casi 1.5 millones de seguidores. Autoridades investigan el caso para determinar las circunstancias exactas de su fallecimiento.

Tiktoker habría sufrido bullying

Se trata de Davide Garufi, quien primero se identificó como mujer trans y adoptó el nombre de Alexandra, posteriormente declaró ser una persona no binaria. Tras este anuncio, recibió una ola de críticas en redes sociales. Poco después, decidió retomar su nombre de nacimiento y usar pronombres masculinos, decisión que también generó controversia.

Las críticas en redes coincidieron con su cambio de identidad de género, lo que ha llevado a especulaciones sobre su impacto en la tragedia. Sin embargo, la policía informó que la investigación no está directamente relacionada con los comentarios negativos en sus plataformas digitales, aunque analizan los antecedentes del caso.

El influencer se hizo popular por compartir su vida personal y realizar sketches en TikTok. Su contenido atrajo a millones de seguidores, pero también lo convirtió en blanco de ataques. La comunidad digital y organizaciones han expresado su preocupación por el impacto del acoso en redes sociales y su efecto en la salud mental.

Ante el suceso, la filial milanesa de Sinistra Italiana reafirmó su compromiso contra la intolerancia y la discriminación. La organización destacó la necesidad de una sociedad más inclusiva y libre de ataques en internet. Usuarios y activistas han pedido mayor conciencia sobre los peligros del acoso en redes y la importancia del respeto a la identidad de género.

¿Qué es una personas no binaria?

Las personas no binarias son aquellas cuya identidad de género no encaja completamente en las categorías tradicionales de masculino o femenino. Pueden identificarse con una combinación de ambos géneros, con ninguno o con una identidad diferente. No todas las personas no binarias eligen modificar su apariencia o nombre, pero muchas buscan ser reconocidas y respetadas según su identidad.

El término "no binario" no implica una única experiencia, ya que existen diversas formas en las que las personas pueden expresarlo. Algunas pueden preferir pronombres neutros, como "elle", mientras que otras utilizan pronombres masculinos o femeninos según su comodidad. La identidad de género es una vivencia personal y no siempre está relacionada con la orientación sexual.

En redes sociales, muchas personas no binarias comparten su historia, pero también enfrentan críticas. Este fue el caso de Davide Garufi, quien anunció su identidad no binaria y recibió ataques que generaron preocupación sobre el impacto del acoso digital.