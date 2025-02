Reconocido influencer denuncia que fue secuestrado y obligado a vaciar sus cuentas: "Aún tengo miedo"

Durante su estancia en un país extranjero, un conocido influencer vivió una experiencia aterradora cuando fue secuestrado por varias horas y forzado a vaciar sus cuentas bancarias. El creador de contenido de redes denunció y contó su experiencia visiblemente afectado.

Famoso influencer sufrió secuestro y le vaciaron sus cuentas

El influencer Daniel Lechuga vivió un aterrador episodio durante su viaje a Bogotá, Colombia. A través de sus redes sociales, el creador de contenido denunció que sufrió un secuestro por varias horas y obligado a vaciar sus cuentas bancarias. El hecho ocurrió el 2 de febrero, cuando salió a comprar comida y fue interceptado por delincuentes.

Daniel relató que esa noche, mientras caminaba por las calles de Bogotá en busca de cena, varios sujetos lo interceptaron y lo obligaron a subir a un vehículo. Desde ese momento, vivió una verdadera pesadilla.

"Wey, acabo de vivir la experiencia más horrible de toda mi vida aquí en Colombia. Ayer en la noche salí por algo de cenar, iba caminando y me interceptaron unas personas. Me llevaron con ellos", contó en un video de TikTok.

El influencer mexicano fue retenido por más de 12 horas y obligado a transferir todo el dinero de sus cuentas bancarias. Además, los delincuentes le robaron todas sus pertenencias de valor.

"Me tuvieron ahí con ellos por horas y yo pensaba que ya no me iban a soltar. Aún no lo proceso, pero me soltaron hace como tres horas, a las 10:00 de la mañana, aproximadamente, pero aún tengo miedo... Me hicieron vaciar mis cuentas, wey, fue un desmadre. Yo tenía mucho miedo y, obviamente, se quedaron con todo", detalló.

Logró pedir ayuda con un celular de emergencia

Tras su liberación a las 10:00 de la mañana, Daniel pudo contactar a su familia gracias a un celular de emergencia que tenía guardado en su hospedaje.

"Por suerte tengo este celular (con el que estoy grabando) aquí en el Airbnb, que no lo saco, es de emergencia... pude contactar a mi familia y ya me quiero largar de aquí, ya me quiero ir a mi país, no quiero estar aquí", expresó con desesperación.

El influencer intentó adelantar su vuelo de regreso a México, pero no encontró disponibilidad, lo que incrementó su angustia.

"Ya me quiero ir de Colombia y falta mucho para mi vuelo. Intenté cambiarlo con mi hermana, pero no hay vuelos. Tengo mucho miedo y grabo porque no sé qué más hacer. Ya estoy guardando mis cosas para irme al aeropuerto y me quedaré ahí hasta que salga mi vuelo", agregó en otro video.

Regresó a México tras la traumática experiencia

Finalmente, el 4 de febrero, Daniel Lechuga confirmó en sus redes sociales que ya había logrado regresar a México. Sin embargo, no se sabe si presentó una denuncia en Colombia antes de abandonar el país.

Historias de Daniel Lechuga tras traumática experiencia. (Instagram)

El 5 de febrero publicó un video en TikTok contando actualizaciones de lo que vivió. Reveló que tiene acceso a su cuenta de TikTok, pero a la de Instagram le ha estado costando trabajo, pues los delincuentes han cambiado contraseñas y demás. Alertó que si alguien pide dinero no es él. Mientras relataba todo, su ojo le temblaba.

"Yo ya me encuentro en México, ya estoy con mi familia... No tengo acceso ahorita a varias de mis cuentas de redes. Yo les dejé el teléfono a esas personas y han estado cambiando contraseñas, todo. Las he intentado recuperar, pero esto de la verificación de dos pasas es complicada porque ellos tienen mi teléfono y les llega el código de verificación de dos pasos y tengo que hacer otros pasos. He estado yendo al banco, llamando a Paypal... Solo quiero que sepan que todo lo que están subiendo no soy yo y que por favor, reporten las cuentas", dijo Daniel.

Este caso ha generado un fuerte debate sobre la seguridad de los influencers y creadores de contenido cuando viajan al extranjero. Muchos seguidores mostraron su preocupación y lamentaron lo ocurrido con Daniel Lechuga, quien aseguró que nunca había sentido tanto miedo en su vida.