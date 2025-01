Laura Spoya revela que fue intervenida en el aeropuerto de México: ¿Cuál fue le motivo?

La modelo peruana y exconductora de televisión, Laura Spoya, sorprendió a sus seguidores al revelar una experiencia incómoda que vivió en el aeropuerto de Ciudad de México. Según contó en el podcast Good Time, fue intervenida por las autoridades tras intentar ingresar 3.5 kilogramos de papa amarilla.

Spoya explicó que las autoridades mexicanas la interrogaron y marcaron una advertencia en su pasaporte. "Me preguntaban si pertenecía al sector agrícola o si quería introducir bacterias al país", relató. A pesar de sus explicaciones, los productos fueron confiscados, y el incidente se volvió una anécdota para ella.

La modelo comentó que su intención era iniciar un pequeño biohuerto en su casa en México con productos peruanos. "Quería tener un biohuerto peruano, pero nada funcionó, ni mis papas ni mis ajíes crecieron", señaló entre risas. El episodio, aunque vergonzoso, fue narrado con humor por la influencer.

Laura reconoció que siempre la detienen en los aeropuertos y que esta vez incluso la llevaron a una sala de interrogación. "Encima, me llevé las papas en una bolsa del mercado, toda conchuda", agregó en tono jocoso, dejando en claro que su experiencia sirvió para conectar con sus seguidores.

El video del relato rápidamente se volvió viral en TikTok, generando una gran cantidad de reacciones. Muchos de sus seguidores compartieron experiencias similares al intentar ingresar alimentos peruanos a diferentes países. "Yo también llevé camote y ají amarillo a Canadá", comentó un usuario.

La calidad y popularidad de los productos peruanos fue destacada en los comentarios, donde usuarios coincidieron en que las restricciones no impiden el deseo de llevar un pedacito de Perú al extranjero. La anécdota de Laura Spoya se sumó a estas historias y generó empatía entre su audiencia.

Mario Irivarren vivió un incómodo momento durante su más reciente paso por Estados Unidos, ya que fue intervenido por personal de migraciones debido a que llevaba "polvo blanco". En ese sentido, el integrante de 'Esto es Guerra' contó más detalles sobre lo sucedido en un podcast.

El novio de Onelia Molina contó en el podcast 'Todo Good' la verdad sobre su intervención en el aeropuerto de Atlanta. Según el deportista, todo inició a raíz de que publicó una historia en Instagram.

"En realidad, nunca me interrogaron por la proteína, pero sí me inspeccionaron. Ya me habían fichado desde Migraciones; desde antes de que recogiera mi maleta, el oficial ya me había fichado. Me ficharon primero porque soy peruano y, segundo, porque viajaba solo. Viajaba solo por tres días y había comprado mi pasaje cuatro días antes del vuelo", indicó.