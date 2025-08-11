¿Chechito aceptaría una entrevista con Leslie Shaw?: "No tendría por qué darme miedo"

Hace unos días, Chechito participó en el programa 'El Valor de la Verdad' donde se habría insinuado una 'affaire' con Leslie Shaw cuando estaban coordinando una colaboración juntos. Es así como la 'gringa' y el cantante de chicha han estado en algunos enfrentamientos, pero el joven afirma que no tendría problema en comunicarse con ella en vivo.

¿Chechito aceptaría conversar en vivo con Leslie Shaw?

El último sábado, Chechito estuvo presente en el programa de La Chola Chabuca para contar sobre su vida y el enfrentamiento que viene pasando con Leslie Shaw desde hace varios días. Ante eso, recibió la pregunta si se incomodaría comunicarse en vivo con la 'gringa', quien se encuentra en una gira por Japón actualmente.

"¿Tienes algún inconveniente que te enlace con Leslie Shaw?", le preguntó La Chola Chabuca a Chechito, y responde: "La verdad es que sé si incomodidad y no sé cuál vaya será su reacción, pues ya muchos conocemos el carácter de Leslie. No me sorprendería que me falte el respeto o solamente ignorarme ¿no?".

Ante esa respuesta, Ernesto Pimentel le comenta que no le pondrían en aquella situación incómoda, pero querían saber cómo reaccionaría. De igual manera, el joven cantante menciona que no tendría por qué tenerle miedo.

"Yo no te voy a poner en esta situación, agradezco a Leslie que está en Japón. Nosotros no la hemos llamado, pero queríamos ver tu reacción", menciona entre broma. Por su parte, Chechito agrega: "No tendría por qué darme miedo tampoco, ni nada en realidad".

No le gusta el conflicto

Es así como luego, La Chola Chabuca le pregunta al cantante de chicha si fue un error haber ido al programa de 'El valor de la verdad', lugar donde comenzó todo este conflicto. El intérprete menciona afirmativa comentando que no le gusta el conflicto que se ha ocasionado a nivel nacional.

"¿Fue un error haber ido entonces?", le preguntan, y el joven responde: "Sí, lamento mucho haber estado en este tipo de líos a nivel nacional donde mi público tiene que respaldarme y agarrarse con otro público que solamente busca ver mal a una persona. Se hace un conflicto porque está mal".

Finalmente, Chechito comenta que no desea tener ningún conflicto con nadie, ya que ha pasado por muchas cosas en su carrera musical desde que comenzó. Así mismo, señala que no tendría inconveniente de comunicarse con Leslie Shaw, aunque cree que la 'gringa' se sentiría incómoda.