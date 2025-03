Ernesto Pimentel tras la muerte de Paul Flores: "La pregunta ya no es hasta cuándo, sino quién sigue"

El fallecimiento del cantante Paul Flores, vocalista de Armonía 10, sigue causando conmoción en el mundo del espectáculo. Uno de los más afectados es Ernesto Pimentel, quien lo tuvo como invitado en "El Reventonazo de la Chola" poco antes de su trágica muerte. Durante un enlace con "América Hoy", el presentador expresó su tristeza y pidió que este caso no quede impune.

En una videollamada en vivo con "América Hoy", Ernesto Pimentel contó que se enteró de la terrible noticia de la muerte de Paul Flores en la mañana, cuando su hijo lo despertó.

"Es muy temprano para estar triste. Yo tenía a mi hijo que me había despertado y me cuenta. Me parecía algo terrible, pero al mismo tiempo algo que sabemos qué puede pasar... Somos muchas personas que conocemos y queremos a Paul. No hay una persona en el medio del espectáculo y de la cumbia que no haya visto en Paul a una persona buena, cercana", declaró.