Andrea Llosa se pronuncia respecto a su enemistad pública con Magaly: "Yo no soy rencorosa"

Andrea Llosa finalmente rompió su silencio sobre el quiebre en la amistad pública con su compañera de canal, Magaly Medina. La conductora aseguró que está cansada del tema y consideró que no se toma las cosas de forma personal, pues nadie se ha metido con lo que realmente valora.

Andrea minimiza peleas con Magaly

Llosa, quien ha tenido un enfrentamiento público en más de una oportunidad con Magaly, dijo que no tiene ningún problema con su compañera de canal y aseguró que sabe separar los asuntos de trabajo de lo personal.

"Pero yo no tengo ningún problema con ella, porque finalmente no me ha hecho nada personal, no se ha metido con mis hijos. Habría que preguntarle a ella...", dijo la periodista de ATV.

En otro momento, fue consultada sobre con quién compartiría una taza de café, y aunque no quiso responder directamente ni elegir a una persona, dejó en claro que no lo haría con Magaly. Además, resaltó que sabe controlar sus emociones y no responde fácilmente a los ataques.

"Escúchame, con Magaly no, normal. Yo no tengo ningún rollo, es que es muy difícil, honestamente, que a mí me joda algo. La gente cree que yo soy como más fosforito. A mí hay cosas que no me molestan, no me perturban", agregó.

Finalmente, aseguró que no existe amistad con la pelirroja, pero tampoco son enemigas, simplemente son compañeras. Si en algún momento tuvieron un intercambio de palabras, ella no guarda rencor hacia nadie.

"Con ella no es que tenga una amistad ni que sea mi amiga, no hay nada, no existe nada. Pero hay personas que incluso, si yo me peleo o discuto con alguien, yo no soy rencorosa", concluyó.

La batalla de Magaly y Andrea por Cueva

La polémica entre Andrea Llosa y Magaly Medina volvió a explotar luego de la entrevista que la conductora de Nunca más realizó a Christian Cueva. Apenas se emitió la conversación, Magaly la destrozó en su programa, señalando que fue "una lavada de cara" para el futbolista y cuestionando que se hiciera sin mayor rigor.

Andrea no se quedó callada y respondió con todo. "Él me escribió y no cobró ni un sol", aclaró en Magaly TV La Firme, dejando en claro que nadie le quitó una exclusiva. Además, fue más tajante cuando dijo: "Nadie le robó nada a nadie... él me escribió", minimizando las críticas de su compañera de canal.

Es así que, Andrea defendió la espontaneidad de la entrevista, pero Magaly sostuvo que ayudó a que "Cueva se victimizara". Una disputa que sigue dando de qué hablar.