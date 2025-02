Novia fugitiva de Bagua confiesa la verdadera razón por la que huyó de su boda: "Quería darle una lección"

Lo que debía ser un día de amor y felicidad terminó en escándalo viral. En una boda comunitaria en Bagua, una joven sorprendió a todos al rechazar a su prometido en pleno altar y salir corriendo. Tras muchas especulaciones, finalmente Cielo, la protagonista de esta historia, contó su verdad en el programa "Andrea" y reveló que la razón de su impactante decisión fue una infidelidad.

El 14 de febrero, en el auditorio municipal de Bagua, todo transcurría con normalidad en la boda masiva organizada por la municipalidad. Pero cuando llegó el turno de Cielo y Clever Huamán de dar el "sí, acepto", la joven se negó frente a todos.

El video del momento se hizo viral en redes sociales y muchos empezaron a especular sobre lo que había pasado. Clever, tratando de explicar la situación, dijo que su novia había sido amenazada para no casarse.

Sin embargo, Cielo desmintió esa versión en el programa "Andrea" y reveló que descubrió que su prometido la había engañado con otra mujer.

"Me engañó, me traicionó con otra chica de allá de Bagua. Y mi amiga me dice 'tu novio te saca la vuelta con tal fulana' y le digo que le tome una foto. Yo vi la foto el 13, un día antes del día que me iba a casar. No le dije nada a mi novio. En el altar me ganaron las lágrimas y dije no acepto y me fui corriendo. Quería darle una lección, dejarlo plantado para que aprenda que no se juega así", confesó.