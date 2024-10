Magaly Medina deja entrever que Peluchín mandó a grabar su encuentro en avión: "Son fans confundidos"

Magaly Medina, periodista y conductora de "Magaly TV La Firme", inició su programa hablando sobre el inesperado encuentro que tuvo con Rodrigo González, conductor de "Amor y Fuego". Además, la presentadora mencionó que recientemente se cruzó con Gisela Valcárcel, pero las imágenes no se divulgaron porque ellas no se graban ni piden que las graben.

En ese sentido, las declaraciones de Magaly Medina llamaron la atención de los televidentes, quienes también notaron que la 'Urraca' llamó 'muchacho' al popular Peluchín. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina comenzó su programa "Magaly TV La Firme" relatando un reciente encuentro inesperado con Gisela Valcárcel en un mismo vuelo. Sin embargo, a diferencia de su cruce con Rodrigo González, no hubo imágenes de ese momento.

En ese sentido, Magaly Medina aclaró que no suele comentar estos encuentros, mucho menos grabarlos o pedir que los graben. Ante ello, dejó entrever que Rodrigo González mandado a grabar dicha coincidencia entre él y la 'Urraca'.

"Yo nunca lo cuento. Nunca me ha provocado contar eso. Con mi amiga la Gise me encontraba siempre. Hace dos, tres meses nos encontramos. Ni ella ni yo nos grabamos, porque se imaginan grabarnos las dos. No pues, estamos en el mismo level", dijo Magaly Medina en su programa 'Magaly TV La Firme'.