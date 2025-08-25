Samantha Batallanos tras declaraciones de Jonathan Maicelo en su contra: "Se lo dejo a mi abogado"

Samantha Batallanos continúa en medio de un proceso judicial contra Jonathan Maicelo, a quien denunció por agresión física. Aunque en los últimos meses el exboxeador ha desmentido la versión de la modelo calificándola como "mentiras", ella decidió responderle con un mensaje contundente, dejando en claro que el tema seguirá en manos de sus abogados.

Samantha prefiere el silencio legal

Durante la última emisión del programa 'Amor y Fuego', las cámaras captaron a Samantha Batallanos saliendo de una conocida discoteca en Barranco. Al ser consultada sobre sus problemas legales con Jonathan Maicelo, la modelo evitó dar mayores declaraciones, pero fue firme en remarcar que el caso no quedará de lado.

"La verdad no he visto nada porque, como es un tema bastante delicado y legal, solo dejo que mi abogado se encargue y siga su curso todo", explicó Batallanos.

La ex miss señaló que sus asesores legales le recomendaron no hablar públicamente del proceso para evitar complicaciones, por lo que mantiene un perfil reservado respecto al juicio. Batallanos afirmó que seguirá con esta estrategia de silencio, pues prefiere mantenerse al margen de la polémica mientras el proceso avanza en el ámbito judicial.

"Es un tema muy delicado, ni siquiera yo puedo. Mi abogado me tiene prohibido, absteniéndome de todo y la verdad que así tengo que manejarlo", sentenció.

Amistad entre Samantha Batallanos y 'Chibolín'

Hace un mes, en una entrevista en el programa 'Amor y Fuego', Jonathan Maicelo sorprendió al revelar que su expareja Samantha Batallanos tenía una relación de amistad muy cercana al exconductor de televisión Andrés Hurtado, más conocido como 'Chibolín', quien se encuentra en prisión preventiva por presunto culpable de los delitos de cohecho pasivo, corrupción y tráfico de influencias

"Estuvo trabajando un tiempo con Chibolín, la apoyó con unos temitas ahí. Chibolín le presenta al abogado para que le apoye en este tema judicial (¿Eran amigos?) De Chibolín, sí, de años se conocían aparentemente, no tengo mucho en claro sobre eso", expresó.

Además, reveló que el conductor de TV se comunicaba constantemente con su expareja y le pedía que no ingresara a su departamento ubicado en Miraflores. También, contó que Samantha no era la persona quien pagaba por ese lugar.

"¿Qué tan amiga era de Chibolín?", le consultaron, y Maicelo respondió: "Chibolín le escribía a cada rato, que no entre a la casa en donde ella estaba viviendo. Ella tenía un departamento en Miraflores, en la que no quería que yo vaya (¿Él tenía derecho?) Algo había ahí que me extrañaba, pero anyway".

En conclusión, el proceso legal entre Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo avanza, la modelo opta por mantener silencio mediático y apoyarse en la vía judicial, dejando atrás cualquier enfrentamiento público. Sus declaraciones confirman que busca cerrar esta etapa de la manera más tranquila posible, pese a los señalamientos de su expareja