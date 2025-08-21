RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Samahara Lobatón revela que su pequeña sigue fuera del Perú: "Necesito que mis hijas estén juntas"

Samahara Lobatón aclaró que Xianna, su pequeña con Youna, aún no regresa al Perú y permanece en el extranjero con su padre.

Samahara Lobatón revela que su hija no está en Lima.
Samahara Lobatón revela que su hija no está en Lima. (Composición: La Karibeña)
21/08/2025

Samahara Lobatón vuelve a estar en el centro de la polémica mediática tras aclarar la situación de su hija mayor, Xianna, fruto de su relación con Youna. La influencer había anunciado que la niña regresaría a Perú esta semana, tras una vacaciones en Estados Unidos con su papá, pero recientemente reveló que eso aún no ha ocurrido.

Samahara aclara ausencia de su hija en celebración del décimo mes

El jueves 21 de agosto, Samahara compartió imágenes celebrando el décimo mes de su bebé menor, aprovechando la publicación para responder a algunos comentarios de sus seguidores. En la publicación, la hija de Melissa Klug dejó claro que su hija mayor, Xianna, no estaba presente, desmintiendo rumores que circularon sobre la reunión familiar.

"¿De dónde sacan que mi hija estaba presente? ¡Por favor! No se dejen engañar de un narcisista que se 'ahorcó' cuando lo dejé", respondió la influencer a un usuario en Instagram.

En otra interacción con sus seguidores, Samahara aprovechó para explicar por qué no realizó una celebración más grande como en otros meses:

"¡Xianna no está! Y no todos los meses, a los 7 y 8 tampoco se le hizo nada. Para celebrar necesito que mis hijas estén juntas", agregó, dejando en evidencia que la ausencia de su hija mayor es la razón principal por la que la fiesta fue más discreta.

Samahara responde a usuarios y revela que su hija sigue fuera del Perú.
Samahara responde a usuarios y revela que su hija sigue fuera del Perú.

¿Samahara chantajeó a Youna?

Luego de que Samahara Lobatón afirmara que Youna le habría estado amenazando, el barbero no quiso quedarse callado y salió con pruebas por medio de sus redes sociales. El joven compartió una llamada que tuvo con la madre de su hija aparentemente tras las revelaciones que dio en 'El Valor de la Verdad'. 

"Te estoy ofreciendo una semana, nada más (tu semana con condiciones, a mí nadie me condiciona porque yo no soy tu pareja) Tu semana es para que te calles la boca porque de esos 20 mil soles es para tu hija. Jonathan tú sale a hablar y automáticamente mi abogado va a salir después de ti. Así que piensa bien lo que vas a hablar. Ya te estoy advirtiendo, tú no puedes hablar de mí. ¿Tienes qué decir? ¿Eres famoso?", se le escucha decir. 

Es así como aparentemente, la hija de Melissa Klug habría estado poniendo al condición de que se puede quedar una semana más con su hija, solo si se quedaba callado y no salía ante la prensa

 

En conclusión, la situación familiar de Samahara Lobatón sigue siendo foco de atención en redes y medios de farándula. Mientras la influencer confirma que su hija mayor permanece en el extranjero y responde a rumores sobre su celebración familiar, los audios difundidos por Youna intensifican el conflicto

