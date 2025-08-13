RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿Es Luiggi Yarasca la razón del cambio en Florcita Polo? Ella lo aclara todo: "Siguiendo adelante"

Florcita Polo sorprendió con una actitud más segura y amigable con la prensa. Ante las especulaciones, fue consultada si su cambio es por Luiggi Yarasca.

Florcita Polo reaparece y aclara si su cambio es por Luiggi Yarasca.
13/08/2025

Florcita Polo volvió a llamar la atención en redes sociales al mostrar coquetos conjuntos de lencería, lo que hizo que muchos se pregunten si su vida sentimental es la razón de su actual felicidad y su cambio de actitud frente a la prensa. Sin embargo, la hija de Susy Díaz aclaró todo.

Florcita Polo reaparece cambiada

Florcita Polo volvió a dar que hablar tras mostrar sensuales prendas de lencería en sus redes sociales. Cuando la entrevistaron se mostró sonriente y de buen humor, por lo que le preguntaron si este cambio se debía al amor, pero ella misma salió a explicar la situación.

En sus historias de Instagram, Florcita llamó la atención al mostrar sobre una cama un conjunto de lencería que promocionaba para una marca. La prenda, de diseño sensual y acompañada de portaligas, generó comentarios entre sus seguidores, quienes comenzaron a especular si se trataba de un nuevo emprendimiento o de un detalle especial para su pareja.

Las cámaras de "América Hoy" se le acercaron para preguntar que ha sido de ella en los últimos meses, la encontraron trabajando para una inmobiliaria y con una gran sonrisa. 

"Trabajando feliz con la inmobiliaria y consultora Percy Rojas. El jueves me voy a Chiclayo, la otra semana a Huancavelica. Trabajando duro y parejo", comentó entusiasmada.

Ante las preguntas sobre su vida sentimental, Florcita fue directa y señaló que no piensa a hablar de ese tema privado.

"Mira, mi vida privada no la voy a hablar. Creo que lo que importa es que Flor siga trabajando, siga saliendo adelante y punto". Aunque la reportera insistió, ella solo señaló: "Yo estoy tranquila, feliz, enfocada, educando a mis hijos... (Otra florcita, ¿no?) Otra Florcita enfocada en seguir saliendo adelante, aspirada, motivada, empoderada como tiene que ser, claro, así tenemos que seguir siempre, adelante como siempre", mencionó.

Sobre la lencería que mostró en redes, aclaró que era de una marca que estaba promocionando como apoyo.

"Me dieron para promocionar... siempre las marcas que me escriben las apoyo. Y una mujer tiene que ser sexy siempre, ¿no?". Además, reveló que mantiene su figura con disciplina: "Entreno tres veces por semana, como sano, hago tratamientos corporales... mantener la figura no es tan fácil".

Florcita Polo revela si su cambio de actitud se debe a Luiggi Yarasca

Al preguntarle si este cambio de actitud se debía a su actual pareja, respondió que no. Además, aseguró que su esencia no ha cambiado.

"En realidad las decisiones las tomo yo... pasaban cosas complicadas y me sentía muy mal, pero gracias a Dios todo eso pasó. Yo estoy tranquila, no tengo nada en contra de nadie", comentó. "(¿Florcita es la misma Florcita, no ha cambiado por nadie, ni por el novio, ni por nada?) Nunca va a cambiar por nada, por nada. Siempre va a ser sencilla y humilde como tiene que ser. Y siguiendo adelante como tiene que ser", detalló.

Incluso la influencer se comprometió a visitar pronto el set de "América Hoy", aunque advirtió que su agenda está llena.

"Queda pendiente ir a visitarlos. Sí, sí, sí... gracias a Dios tengo bastante trabajo", comentó la hija de Susy Díaz, quien en entrevistas anteriores no había querido declarar al mencionado medio.

Con un estilo renovado, más segura y con nuevos proyectos, Florcita Polo deja claro que sus cambios no tienen que ver con nadie más que con ella misma. Entre trabajo, familia y disciplina, la hija de Susy Díaz demuestra que sigue "enfocada, motivada y empoderada", tal como ella misma lo afirma.

