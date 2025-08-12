Suheyn se pronuncia tras su participación en 'El Valor de la Verdad': "He reído y llorado con sus mensajes"

Suheyn Cipriani conmovió a todo el Perú, este último fin de semana, con su participación en El valor de la verdad, ya que contó varios episodios terribles de su vida. Tras ello, recibió el apoyo de cientos de personas en redes sociales. La modelo reapareció para agradecer todas las muestras de solidaridad y abrió su corazón con sus seguidores.

Suheyn rompe su silencio tras participar en EVDLV

La exaspirante al Miss Perú se sentó en el sillón rojo y fue entrevistada por Beto Ortiz, a quien le confesó que había sufrido un abuso por parte de su padrastro cuando era niña. Además, narró los terribles momentos que vivió cuando tenía una relación con César Vega.

La modelo contó que el cantante de salsa la había agredido en múltiples oportunidades y, además, tenía graves problemas con el alcohol, lo cual provocaba que él la agreda constantemente y termine rompiendo las puertas de su departamento hasta en 12 oportunidades.

Han pasado dos días de las fuertes revelaciones de Suheyn y, hace unas horas, publicó una historia en Instagram en la que agradeció a todos sus seguidores por los bonitos mensajes que le han enviado. Se mostró feliz de contar su historia, ya que, gracias a eso, se está formando una gran comunidad.

"La verdad, estoy sin palabras con todos ustedes. He leído sus mensajes, me he reído y he llorado, estoy muy feliz y bienvenidas todas las personas que se están sumando aquí en nuestra familia. Estoy aquí con Anto, que también les manda un beso grande. Los adoro", expresó muy emocionada y acompañada de su bebé.

La agresiones de César Vega

Beto Ortiz mostró un video que Suheyn grabó mientras vivía esas situaciones difíciles; en él se escuchan insultos de César mientras ella le pide que se detenga. La modelo empezó a registrar esos momentos porque la madre del cantante no le creía cuando se lo contaba.

Suheyn explicó que denunció al cantante, quien se declaró culpable y fue condenado a un año y medio de prisión suspendida y a pagar 2,000 soles como reparación civil. "Estuvo detenido dos días", reveló.

También contó que César la manipulaba emocionalmente, usando información personal en su contra. Lo describió como una persona muy tóxica que la provocaba para generar conflictos constantes.

Es así que, Suheyn Cipriani agradeció el respaldo recibido tras sus confesiones en El valor de la verdad. La modelo aseguró que compartir su historia le ha permitido conectar con más personas y crear una comunidad de apoyo, enviando un mensaje de fortaleza y unión.