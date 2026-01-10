Lis Padilla comparte un video besando a su novia Tania Pinedo: "Te amo, bebé"

Hace menos de un mes, la influencer Lis Padilla que se hizo conocida por realizar el trend de 'Son de amores' sorprendió a sus seguidores al revelar que mantenía una relación romántica con una mujer llamada Tania Pinedo. Ambas han sido blanco de críticas, pero ignoran todo y siguen demostrando lo mucho que se quieren.

Lis Padilla besa a su novia

A través de las redes sociales, Lis Padilla ha sido cuestionada en muchas ocasiones por anunciar que mantiene una relación amorosa con la joven Tania Pinedo. En ese mismo sentido, muchos usuarios han expresado que todo se trataría de una forma de contenido para ambas y que no serían pareja realmente.

Es por ello que la influencer decidió callar a los comentarios que siguen negando su orientación sexual y decidió compartir un video mostrando como su pareja Tania Pinedo la beso luego de hacer un video juntas bailando.

"Te amo, bebé", escribió la joven en la publicación de su video que ya viene sumando miles de reacciones en TikTok y comentarios de sus seguidores.

Decide vivir con la verdad

Por medio de una publicación en sus redes sociales, Lis Padilla decidió compartir un mensaje contando una parte de su historia con la joven Tania Pinedo. Además, señala que inicia este nuevo capítulo de su vida con valentía y sin culpa.

"No todo el mundo va a entender tu historia, y está bien. Yo si la entiendo. Hace 5 meses conocí a Tania Pinedo que me enseñó que el amor también puede empezar de nuevo, sin culpas y con valentía", expresó la joven.

A través de su cuenta de TikTok, la influencer también compartió varias fotos y videos de ambas luciendo muy felices. Así mismo, aclaró que eligió vivir mostrando su verdad de algo que no fue planeado.

"Esta soy yo, con mi pasado, mis aprendizajes y mi presente. Hace 5 meses conocí a Tania Pinedo y mi corazón habló claro. No fue planeado, no fue buscado, solo fue real. El amor no borra lo que fuiste, suma a lo que eres hoy. Y yo elijo vivir desde la verdad", señaló en sus redes.

De esta manera, Lis Padilla enfrenta a las críticas que cuestionan su relación con Tania Pinedo o creen que se trataría como parte de contenido. Ambas siguen compartiendo varios momentos juntos como pareja y hace poco, mostraron un beso efusivo en las redes sociales que se volvieron viral.