Susy Díaz opinó sobre Luiggi Yarasca como pareja de Flor Polo: "Peor es nada"

Flor Polo parece estar atravesando una nueva etapa en su vida sentimental tras su separación de Néstor Villanueva en 2022. Desde hace varios meses, mantiene una relación con Luiggi Yarasca Martínez, joven con quien ha sido ampayada en diversas oportunidades. Sin embargo, la relación no ha estado exenta de polémica y, como era de esperarse, su madre, Susy Díaz, no ha permanecido indiferente ante esta situación.

En recientes declaraciones al programa "Más Espectáculos", Susy Díaz habló abiertamente sobre la nueva relación de su hija. Aunque evitó emitir una crítica directa, dejó entrever que aún no le convence del todo el romance con Luiggi Yarasca. Incluso se refirió a él como "el peor es nada".

"Lo que me gusta de su 'peor es nada', que no le gusta que le diga así pero es porque no lo veo mucho, es que permite que Flor esté en casa con los bebés. Aunque ahora ya no se ven, solo una vez al mes", comentó Susy con su característico estilo.