Flor Polo anima evento realizado en Pucallpa, pero nuevamente evita las cámaras al termino del show

Florcita Polo sorprendió al volver a los escenarios para animar shows en provincias, luego de haber sido despojada de su corona como Miss Turismo. Sin embargo, la hija de Susy Díaz no ha cambiado su temperamento y se negó a hablar con las cámaras, e incluso huyó tras culminar su presentación.

La exesposa de Néstor Villanueva fue captada animando un show en Pucallpa, y en todo momento pidió a las personas que sigan comprando cerveza para celebrar, mientras el público le pedía que baile. Flor no decepcionó y soltó sus mejores pasos en el Boulevard de Yarinacocha.

Flor también agradeció a su diseñador, quien la vistió esa noche para el evento, además de confeccionar los trajes que usó en el certamen de belleza en el que participó hace unos meses. A los pocos minutos, bajó del escenario, se sentó junto a su equipo en un espacio abierto y se tomó fotos con algunas personas.

Sin embargo, cuando regresó al escenario, intentó ser abordada por un reportero de prensa local, pero prefirió no responder. "Estoy trabajando. Muy querida, agradezco por todo el amor y el cariño. Los tengo que dejar porque debo seguir animando. Después conversamos", dijo Florcita.

Un corresponsal del programa América Hoy también estuvo en el lugar y se quedó esperando a que Flor termine su presentación para poder hablar con ella, pero al darse cuenta de que la prensa la estaba esperando, decidió dar vueltas por el lugar y salir por otro lado.

Finalmente, su madre Susy Díaz, quien estuvo presente en América Hoy, dijo que hablará con su hija para que conceda declaraciones a la prensa, e incluso dejó abierta la posibilidad de que visite el set del programa matutino.

La hija de Susy Díaz apareció en un adelanto del programa "Esta noche" de la Chola Chabuca para contar su versión luego de que le quitaran la corona del Miss Mundo Latina, donde fue elegida como Miss Turismo 2024.

"Lo único que quiero es que me dejen ser feliz", dijo visiblemente afectada. Pero eso no fue todo. Flor aseguró que la decisión del concurso fue muy dura. "Fueron muy injustos", expresó en el adelanto del programa, dejando en claro que no está de acuerdo con la forma en la que la sacaron del evento.