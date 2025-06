Angie Pajares sobre declaraciones de Flor Polo: "Me hubiera gustado que pidieras disculpas más que excusas"

Flor Polo estuvo en 'Esta Noche' y habló sobre la pérdida de su corona del Miss Turismo. La hija de Susy Díaz comenzó revelando todos los sacrificios que hizo para entrar al concurso del Miss Mundo Latina Perú para conseguir dicho título, el cual se le fue retirado por sus últimos escándalos. Ante esto la directora del concurso no dudó en responder.

Angie Pajares, directora del Miss Mundo Latina, reaccionó en América Hoy a las declaraciones de Flor Polo y explicó los motivos que llevaron a la organización a revocar el título de Miss Turismo. Según sostuvo, fue plenamente consciente de las críticas que podía generar la participación de Flor, pero aun así decidió convocarla al certamen.

Asimismo, aclaró que las concursantes aceptan un reglamento riguroso al momento de firmar el contrato. En ese sentido, lamentó que Flor no se haya disculpado públicamente y dejó en claro que la decisión de retirarle la corona no fue tomada a la ligera.

Durante la entrevista con la Chola Chabuca, Flor Polo dejó en claro que no piensa dar un paso atrás en su relación. Aseguró sentirse plena al lado de Yarasca y manifestó que las críticas no influirán en su vida sentimental.

Asimismo, se mostró visiblemente molesta por el seguimiento que viene recibiendo desde que se difundieron las imágenes de ella junto a su pareja. Flor denunció sentirse perseguida por algunos medios de comunicación.

"Ha habido un reglaje a mí y a mi persona. Yo no estaba haciendo nada malo, estaba con mi pareja, estaba tranquila. Él no me dejó, no es cierto. No me dejaron sola. Eso me da cólera, que digan cosas que no son ciertas", enfatizó, exigiendo que la dejen vivir en paz.