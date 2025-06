Angie Pajares a Flor Polo por perder corona de Miss Turismo: "No podemos tapar el sol con un dedo"

Flor Polo no solo perdió la corona de Miss Turismo, sino también varios premios. Así lo confirmó Angie Pajares, directora del Miss Mundo Latina Perú, quien detalló en "América Hoy" todos los beneficios que la hija de Susy Díaz dejó atrás tras ser retirada del certamen. Desde un diseño de sonrisa hasta un pasaje al extranjero, todo quedó anulado tras el escándalo en el hotel.

Angie Pajares sobre premios de Florcita ganó y perdió

La polémica continúa. Luego de que Flor Polo calificara como "injusto" que le hayan quitado la corona de Miss Turismo tras su ampay en un hotel, la directora del Miss Mundo Latina Perú, Angie Pajares, salió a responderle sin pelos en la lengua. Durante una entrevista en "América Hoy", Angie aclaró que Flor no fue despedida por capricho, sino por romper el contrato como reina.

Angie cuenta todo sobre los premios de Flor. Al ser consultada por los beneficios que habría recibido Flor por ganar el certamen, Angie explicó que no hay un sueldo, pero sí varios premios importantes.

"No, nosotros damos premios que están a nuestro alcance, porque somos un concurso que no tiene más de un año. Creo que es un concurso muy organizado, que da muchos beneficios", señaló.

Entre los premios que tenía Flor estaban: una noche especial en un hotel, un rejuvenecimiento facial valorizado en 10 mil soles, el pasaje para ir al concurso internacional, diseño de sonrisa y más.

¿Flor los recibió todos? La reportera no dudó en preguntar si Flor ya había recibido todo eso, a lo que Pajares contestó.

"Ella recibió el premio de rejuvenecimiento facial, que lo tiene por usar. Ganó un premio de una clínica para un rejuvenecimiento facial. El pasaje para irse al internacional. Todo el ajuar que le tenemos que preparar. Todo lo que tiene que llevar es costeado por la organización", mencionó Angie.

Pero con su salida del certamen, esos premios ya no se podrán entregar. Angie Pajares resaltó la decisión que tomaron.

"Claro, ahorita ya no podemos hacerle el ajuar a Filipinas, el pasaje a su nombre, no le podemos dar. Y lamentablemente hemos tenido que tomar esa decisión. No podemos tapar el sol con un dedo", sentenció Angie.

Angie contra Flor por su conducta y descarta devolverle la corona

Angie Pajares no se guardó nada y también criticó el comportamiento de la hija de Susy Díaz, asegurando que no es un ejemplo de empoderamiento.

"No fue una manera injusta. Cuando tienes un contrato de reina, debes guardar cierta conducta... Tú no puedes hablar de empoderamiento mientras estás corriendo detrás del enamorado. Digamos, un poco de doble moral", dijo.

Además, recordó que Flor le mintió el día del ampay. Según cuenta, Florcita le habría dicho que se fue a poner una denuncia, pero que luego aparecieron las imágenes del hotel, Incluso reveló que la ropa que usó Florcita era de una marca que los patrocinaba.

Para terminar, la directora fue clara cuando se le preguntó si Flor podría recuperar su corona o postular otra vez. "No, de verdad que no", afirmó. Y cuando le consultaron si la aceptaría en el futuro, respondió firme: "No la aceptaría".

Angie Pajares fue clara al señalar que Flor Polo ya no tiene ningún vínculo con el certamen y que no existe posibilidad de que recupere su título ni postule nuevamente. Además, reafirmó que los premios que no llegó a recibir quedarán sin efecto tras su salida. Con estas declaraciones, la directora cerró toda puerta a un posible regreso de Florcita al concurso.