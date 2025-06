Angie Pajares arremete contra Flor Polo tras declaraciones sobre perder la corona: "Me mintió"

Flor Polo continúa en el ojo de la tormenta tras su sustitución como reina de belleza en el Miss Mundo Latina Perú, ya que la directora de la organización, Angie Pajares, salió al frente para responder a las declaraciones que Flor dará este sábado en el programa de la Chola Chabuca.

Después de que se difundiera que Flor Polo se presentará en el programa Esta Noche para contar detalles de su paso por el certamen Miss Mundo Latina, Angie no se contuvo y declaró que todas las participantes de estos concursos saben que deben mantener una imagen pulcra e impecable, cosa que, según ella, Flor no cumplió.

"Me causa sorpresa, porque no fue de una manera injusta. Cuando tú firmas un contrato de reina, debes guardar cierta conducta, y esto se volvió un escándalo porque su vida privada se ventiló" , expresó en un inicio.

Según Angie, la situación se agravó ya que el escándalo de Flor llegó al ámbito internacional y los organizadores del extranjero se enteraron. Recordemos que Flor fue captada persiguiendo a su novio en un hotel de San Juan de Miraflores, y que anteriormente habría estado en un night club.

Angie Pajares aseguró que correr detrás de un novio en la calle no representa la actitud que buscan en una reina, ya que el certamen busca promover el empoderamiento femenino. Según ella, Flor no cumplía con esos requisitos, y además protagonizó una cena bochornosa con ropa de una marca que patrocinaba a la organización.

"A mí me dijo ella, porque ese día estábamos grabando, y ese mismo día sale con esa ropa que era de una marca que nos patrocina, entra al hotel y me dijo que se estaba yendo a poner una denuncia, entonces me mintió", dijo muy indignada.