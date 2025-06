Flor Polo confiesa que aún siente temor de salir a la calle a trabajar: "Eso no va a pasar tan pronto"

Florcita Polo sorprendió al reaparecer trabajando de la mano de una nueva inmobiliaria, pero lo que más impactó fue que volvió a declarar para los medios de comunicación. La hija de Susy Díaz concedió algunas palabras a las cámaras de América Hoy, aunque se negó a hablar de temas privados o de terceras personas.

Los reporteros del magacín matutino se acercaron al lugar donde Flor estaba trabajando y, tras esperarla por mucho tiempo, lograron que declarara para sus cámaras por orden de su equipo de trabajo. Desde un inicio, Flor dejó claro que solo hablaría sobre la inmobiliaria, aunque, al ser consultada sobre su regreso al mundo laboral, dijo algunas palabras.

Por otro lado, la hija de Susy Díaz también habló sobre las amenazas extorsivas que había recibido desde hace varias semanas, motivo por el cual ahora se cuida mucho y tiene un equipo de seguridad pendiente de ella para poder resguardarla.

"Ahorita no puedo descuidarme, tengo que estar atenta a las personas que me rodean, porque puedo estar grabando y alguien por ahí puede estar chequeando para hacerme daño, ya que he recibido muchas amenazas (...) Aún tengo temor, eso no va a pasar tan pronto (...) Gracias a Dios estoy recibiendo la ayuda psicológica necesaria y estoy mucho más tranquila".