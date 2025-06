Flor Polo toca el claxon desesperada para que la saquen de evento: "Tengo que seguir trabajando"

Flor Polo volvió a dar qué hablar al aparecer en un evento público y, como ya es costumbre, evitó a las cámaras del programa "América Hoy". Esta vez fue durante una actividad solidaria junto a su madre Susy Díaz en Carabayllo, donde ambas participaron en la donación de ollas y cocinas industriales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la incomodidad de Flor al ser abordada por la prensa.

Flor Polo volvió a quedar en el ojo público luego de protagonizar un incómodo momento frente a las cámaras de "América Hoy". La hija de Susy Díaz asistió a un evento solidario en Carabayllo, pero no quiso responder ninguna pregunta y hasta tocó el claxon desesperadamente para que la saquen del lugar.

La influencer llegó como imagen de una empresa inmobiliaria para donar ollas y cocinas industriales a un club de madres. Aunque todos esperaban que brinde declaraciones, ella evitó a la prensa desde el primer minuto.

"Disculpa, tengo que seguir trabajando. Me voy de viaje. Gracias" , dijo Florcita, mientras intentaba abrir la puerta de su camioneta que, para colmo, no respondía.

Ni una palabra más, solo quería escapar. La reportera del programa intentó conversar con ella, pero Florcita no quería responder.

Intentaron preguntarle sobre sus nuevos estudios de podología, pero ella no soltó ni una sola palabra. Al parecer Florcita se abría confundido de carro.

Ethel Pozo, desde el set de "América Hoy", reveló que el empresario que contrató a Flor también estaría molesto.

"Está como imagen de una empresa inmobiliaria y eso muy lindo, positivo, además, pero el empresario está un poco fastidiado, porque dice: 'Yo la contrato pensando en que voy a tener prensa, pero al contrario, la prensa no hay ni una nota'" , comentó.

Y es que Flor Polo sigue siendo contratada por su popularidad, pero al parecer no quiere saber nada con los medios.

Quien sí dio la cara fue la mamá de Florcita Polo, Susy Díaz, que explicó por qué su hija estaba tan tensa. Al salir del local también declaró.

"Florcita no quería venir, estaba con miedo y he venido rezando siempre con Dios. En la inmobiliaria constructora Persy Rojas nos ponen guardaespaldas, guardanalgas y todo", comentó con su estilo de siempre. Y al ver que Flor se escondía en la camioneta, Susy bromeó: "Que declare, sino no va a firmar contrato jajaja".