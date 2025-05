Gisela Valcárcel le pone el parche a Janet Barboza por Carlos Morales y Magaly se burla: "A su empleada"

Estalló la bomba! En medio del escándalo por las declaraciones de Carlos Morales, el papá de Cassandra Sánchez, Gisela Valcárcel no se quedó callada y puso en su sitio a Janet Barboza por salir en defensa del político. Pero eso no fue todo, porque Magaly Medina también se metió en la bronca... ¡y con todo!

Gisela parcha a Janet y Magaly se ríe

Tras una reciente edición de "América Hoy", Gisela Valcárcel apareció en sus redes para poner el parche a Janet Barboza por defender a Carlos. Morales. Gisela se mostró firme y respaldó a Ethel Pozo, quien había criticado que Morales expusiera a sus hijos en una entrevista. Según la 'Señito', eso no se hace con los hijos, y menos por interés político.

"Janet está un poco en defensa, un poco, no totalmente, de que Carlos Morales haya expuesto parte de lo que es la vida privada de otras personas, sus hijos biológicos", dijo Gisela. Y luego remató con todo: "Jamás estaré de acuerdo con que un padre exponga, por alcanzar un ideal, a sus hijos. Por nada se expone a los nuestros. Así que estoy de acuerdo absolutamente con Cassandra y su familia", señaló firme.

Magaly lanza tremendo misil contra Janet. La polémica no pasó desapercibida para Magaly Medina, quien en su programa "Magaly TV La Firme" no dudó en burlarse de Janet Barboza por haber sido corregida por Gisela.

Sin filtro, la 'Urraca' soltó: "Hasta Gisela se enervó y le enmendó la plana a su chupe, perdón, a su empleada". Y para rematar, añadió: "Ay mira, (Gisela) no estuvo tan cantinflas esta vez. Claro, es cierto, pues, tenía que enmendarle la plana", dijo entre risas.

Cabe señalar que "enmendar la plana" es una expresión para decir que alguien corrige públicamente a otra persona porque metió la pata o dijo algo que no va. En este caso, Gisela no se quedó callada y le respondió con todo a Janet por defender a Carlos Morales, y Magaly no dejó pasar la oportunidad para burlarse con todo.

El pasado de Morales y Jessica Newton sale a flote

Magaly no solo se burló. También aprovechó para recordar que la pelea entre Carlos Morales y Jessica Newton tiene historia, y que incluso hay temas legales de por medio. Según contó, el conflicto por una casa lleva años en juicio.

"Todos en el medio hemos sabido un poco de esta pelea que tiene Jessica Newton hace años con el padre de sus hijos. Ese juicio por la casa ya está pronto a ser resuelto por una sala de la Corte Superior", explicó. Y reveló que habló con los abogados de Jessica: "Ayer hablé con los abogados de Jessica Newton para empaparme, porque mis recuerdos son frágiles", comentó.

Ethel y Janet discuten en vivo

Todo comenzó cuando se difundió una entrevista de Carlos Morales, donde contaba su versión sobre sus hijos. Por ello, Janet Barboza y Ethel Pozo discutieron al no estar de acuerdo.

Janet Barboza salió en su defensa: "Él tiene todo el derecho de decir su verdad. Muchas madres ponen a sus hijos contra sus padres", dijo. Pero Ethel no se quedó callada y arremetió: "¿No crees que quiere beneficiarse de la fama de su hija? Cassandra no es una bebé a la que hay que llevar a ver a su papá", respondió molesta.

Este escándalo no para. Gisela Valcárcel no dudó en ponerle un alto a Janet Barboza por defender a Carlos Morales, y lo hizo con todo el respaldo a su hija Ethel y a la familia de Cassandra. Pero como era de esperarse, Magaly Medina también dijo lo suyo, burlándose sin filtro de Janet y recordando el pasado judicial entre Morales y Jessica Newton.