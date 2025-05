Gisela respalda a Cassandra Sánchez sobre Carlos Morales: "No puede venir y pretender que los quiere"

En los últimos días, Cassandra Sánchez se ha visto en polémica desde que su padre biológico Carlos Morales salió a arremeter contra su madre Jessica Newton y sobre el cambio de los apellidos de sus tres hijos. Ante esto, Gisela Valcárcel ha mostrado su apoyo a la exreina de belleza y su familia.

Cassandra Sánchez de Lamadrid ha dejado en claro que su padre es el esposo de su madre, Fernando. Esta persona habría sido quien crío a ella y sus dos hermanos en su niñez y fue tanto el cariño como agradecimiento, que decidió llevar su apellido cuando cumplió la mayoría de edad. A pesar de que su progenitor Carlos Morales sale a defender que sí convivió con ellos y les tendría cariño.

En medio de este problema, Ethel Pozo y Janet Barboza tuvieron una discordancia en el programa de 'América Hoy', donde la hija de Gisela salió a respaldar a la familia de Jessica Newton y a la otra conductora, al padre biológico, causando algunos comentarios. Ante esto, Valcárcel salió a declarar en sus redes sociales mandando apoyo a su hija.

Además, Gisela Valcárcel dejó en claro su apoyo específicamente a Cassandra y que no debe contestar a Carlos Morales, ya que fue un padre que está intentando acercarse en medio de su gira para postular en las próximas elecciones.

"Cassandra haces bien en no contestar, hay temas que nos unen a todos y si un hombre o mujer no hace todo lo que debe por ser el padre o madre ejemplo que necesitamos, no puede después venir y pretender que los quiere cuando está en GIRA PROMOCIONAL", agregó.