Alejandra Baigorria sobre video de su papá que deja entrever embarazo: "El quiere ser abuelo"

Alejandra Baigorria y Said Palao atraviesan una etapa llena de felicidad tras su matrimonio y su reciente luna de miel por Europa. Sin embargo, un video protagonizado por el padre de la empresaria, Sergio Baigorria, desató una ola de rumores sobre un posible embarazo. Las imágenes generaron especulaciones, pero la 'Gringa de Gamarra' decidió romper su silencio y aclarar la situación.

Alejandra explica el video de su padre

Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Alejandra Baigorria se refirió al video donde su papá hace un comentario que fue interpretado como una señal de embarazo. La ex chica reality, aseguró que todo se trató de una broma y que no hay nada de cierto en los rumores.

"Mi papá es como un niño grande y nada, obviamente, él quiere ser abuelo. Entonces, comienzan a molestar, pero no pasa nada", explicó entre risas.

Además, la empresaria de Gamarra bromeó con el tema y dejó claro que aunque convertirse en madre está en sus planes, todavía no es el momento.

"Hay planes, pero todavía no. Estamos en eso. No hay barriga, me he puesto la correa para disimular", añadió con humor.

Said Palao aclara rumores de embarazo

En declaraciones al programa 'Más Espectáculos', Said Palao explicó que desconoce el origen de estos rumores y negó que haya un bebé en camino. El ex chico reality recalcó que, pese a la reciente luna de miel, no han presentado señales que indiquen un embarazo.

"Si bien nos hemos ido el lunes de miel, no hemos tenido indicios ni molestias ni por ahí un vómito o algo, no, estamos igual, pero no tenemos indicios de que seamos tres o vayamos a ser tres", afirmó.

Además, Said explicó que su relación siempre ha avanzado con calma y que esta vez no será la excepción. No descartó la posibilidad de formar una familia en el futuro cercano, pero por ahora no está en sus planes inmediatos.

"Las cosas, como te digo, en nuestra relación se han dado siempre paso a paso, a su tiempo y todo se va a dar así. En nuestro caso ya lo buscaremos en un futuro temprano, pero ahorita no. Que nosotros sepamos, no", agregó el guerrero.

Alejandra Baigorria y Said Palao disfrutan su matrimonio sin apurarse en formar una familia. Aunque no descartan la idea, ambos coinciden en que aún no es el momento. Por ahora, prefieren reírse de los rumores y seguir construyendo su relación a su propio ritmo.